涉洗錢華裔前市長郭華萍印尼落網 將被驅逐回菲律賓
印尼司法與人權部長蘇普拉曼表示，印尼會將涉嫌洗錢的菲律賓華裔前市長郭華萍驅逐出境到菲律賓，但確切時間取決於警方的調查結果。
郭華萍遭控洗錢及與中國犯罪集團勾結，7月潛逃出境離開菲律賓，3日在印尼落網。
又名艾莉絲．郭（Alice Guo）的菲律賓華裔前市長郭華萍遭控洗錢及與中國犯罪集團勾結，因拒絕出席相關聽證會調查，遭菲國參議院通緝。根據相關國家的出入境紀錄，郭華萍7月18日從印尼抵達馬來西亞，同月21日抵達新加坡，8月18日又從新加坡搭乘渡輪前往印尼巴淡島（Batam）。
印尼警方3日深夜接近午夜時，在雅加達市郊的唐格朗（Tangerang）逮捕了郭華萍。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，司法與人權部長蘇普拉曼（Supratman Andi Agtas）昨天表示，郭華萍是與一名中國僧侶一同被逮捕，而她在逃離菲律賓時，得到一名曾任警察的中國人幫助，但並未透露更多細節。
蘇普拉曼補充，郭華萍將會被驅逐到菲律賓，但確切的驅逐時間將取決於警方的調查結果。
郭華萍的律師大衛（Stephen David）並未立刻回應媒體的置評請求。
包括菲律賓反洗錢委員會（Anti-Money LaunderingCouncil, AMLC）在內的菲律賓執法機構，上個月聯合向司法部對郭華萍和另外35人提出多項洗錢指控。反洗錢委員會表示，郭華萍與她的共謀者遭控對超過1億披索（約新台幣6342萬元）的犯罪活動所得進行洗錢。
郭華萍否認所有指控，並堅稱自己是在菲律賓出生的公民，卻面臨「惡意指控」。
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