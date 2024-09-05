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美喬治亞州校園傳槍響！「我們抱在一起哭」學生回憶當下餘悸猶存

中央社／ 美國溫得4日綜合外電報導
美國喬治亞州一所高中驚傳槍響，哀悼者在燭光守夜活動中為遇難的學生和老師祈禱。美聯社
美國喬治亞州一所高中驚傳槍響，哀悼者在燭光守夜活動中為遇難的學生和老師祈禱。美聯社

美國喬治亞州一所高中今天驚傳槍響，造成至少4人死亡，其中包括兩名學生和兩名教師，另有9人受傷，槍手是一名14歲少年。回憶起事發當下，學生們餘悸猶存。

綜合法新社和美聯社報導，槍手也是阿巴拉契高中（Apalachee High School）的學生，目前已被拘留。喬治亞州調查局表示，他將被控犯下謀殺罪，並以成年人身分受審。

學生羅密歐（Alexsandra Romeo）告訴記者，學校裡有些人起初認為這只是場美國學校常見的槍擊演習。為因應校園槍擊事件，美國學校經常舉行這種具爭議的安全演習。

羅密歐說：「每個人都以為這只是場演習，不是真的有事發生，但我的老師說，我們沒有接到電子郵件通知。」

「她讓我們所有人聚集在一個小角落，每個人都抱在一起，有些朋友哭了。後來有兩名警察拿著槍進來告訴我們，這不是演習，我們仍不安全。」

17歲學生佛爾加（Stephanie Folgar）說，她聽到多聲「巨響」，學生們驚慌失措地躲進廁所和儲物櫃裡。

她說：「知道自己可能大難臨頭，就令人相當恐懼。」

學生法洛（Layla Ferrell）回憶說，在課堂上，螢幕突然跳出「嚴格封鎖」字樣，燈光開始閃爍。她和驚魂未定的同學們在教室門前堆起桌椅，製造路障。

學生艾布納（Kaylee Abner）說，槍聲響起時，她正在上數學課。她和同學躲在老師的桌子後面，然後老師將桌子翻轉過來，試圖擋住教室門口。她身旁的同學不斷禱告，在等待警察期間，她緊緊握著他的手。

還有一名學生對媒體表示，當他被帶出這棟建築物時，他看見地板上有血跡和一具遺體。

這起校園槍擊案發生在溫得鎮（Winder）附近，溫得鎮位於喬治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）東北方約70公里處。

據報校方今天稍早向家長發送訊息說，「在接獲槍擊事件通報後，已採取嚴格的封鎖措施」。

警報解除後，家長趕往學校與孩子團聚，校園外排起長長的車龍。

槍擊 演習 美國

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