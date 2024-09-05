白俄拘捕日本間諜！50多歲男子被控在白俄羅斯情蒐

50多歲日本男子被控在白俄羅斯與烏克蘭邊境交界處情蒐，今年7月遭白俄羅斯當局逮捕，白俄為俄羅斯的盟國，本月4日國營電視台報導：日本間諜遭到拘留。

日本駐白俄大使館接受NHK查證，證實今年7月9日一名日籍男性因違反白俄的國內法令遭當局拘留。白俄電視台報導，該名日本人在邊境附近蒐集情報及拍攝軍事設施。日本使館人員有與該名男子會面，但不透露他的姓名、所屬單位以及是否承認被指控的犯行，僅說，偵查中的內容不便公開。

白俄國營電視台在本月5日播放特別節目的預告片，標題為「東京來的武士的失敗」。該男在預告片中自稱叫NAKANISHI MASATOSHI，用流暢的俄文說，「我的行為對白俄羅斯可能很危險」。