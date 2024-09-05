熱浪襲巴西 200多個城市達沙漠濕度

9月是南半球冬天的最後1個月，熱浪使巴西氣溫持續攀升，近2日來，逾200個城市的空氣濕度小於或等於撒哈拉沙漠的空氣濕度。

巴西國家氣象研究所（Inmet）數據顯示，中西部馬托格羅索州（Mato Grosso）和南馬托格羅索州（MatoGrosso do Sul）的最高氣溫達到攝氏40度，東南部聖保羅州和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的內陸地區，城市溫度達到39度；氣溫攀升使得巴西成為本週全球最熱的國家之一。

Inmet指出，高溫加劇巴西有史以來規模最大、範圍最廣的乾旱，部分城市已經有100多天沒有降雨。缺乏降雨和高溫導致水分蒸發，乾旱情況已接近沙漠氣候。

例如北非的撒哈拉沙漠，空氣濕度從14%到20%不等，巴西至少有244個城市的指數低於或等於此水準。智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama）是世界上最乾燥的沙漠，濕度為5%；巴西有10個城市接近這一指數，降至7%。

根據Inmet，巴西正處於旱季，降雨較少，持續影響到10月的空氣相對濕度，而歷史性乾旱、酷熱和大氣阻塞等因素，使情況變得更加嚴重。

巴西氣象學家盧恩戈（Fábio Luengo）表示，溫度越高，空氣中的濕度越低；巴西正面臨一個極度乾燥的高溫時期，使得情況更加嚴峻。

今天Inmet對馬托格羅索、南馬托格羅索、聖保羅、米納斯吉拉斯、戈亞斯（Goiás）幾州和巴西利亞聯特區發佈紅色警報，預計濕度低於12%。

根據世界衛生組織（WHO），人體的理想濕度範圍在40%到70%之間，當這個比率下降到30%時，已經是一種警覺狀態，對健康造成明顯損害。

乾燥天氣會導致呼吸系統問題、疲倦、頭痛、鼻孔和眼睛乾澀，對已經患有呼吸系統疾病，如哮喘、過敏性鼻炎或慢性支氣管炎的人來說，不適感甚至更大。衛生部門呼籲民眾，應避免進行戶外劇烈運動或待在人潮聚集的地方，隨時補充水分，每天至少飲用2000㏄。