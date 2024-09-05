快訊

緬甸軍誤殺高僧！軍政府與佛教團體的共生和矛盾

聯合報社論／容積率之亂：京華城和高雄國賓在獎勵什麼

美喬州校園濺血！14歲學生擊斃4師生 同班同學曝槍手到隔壁教室開火

熱浪襲巴西 200多個城市達沙漠濕度

中央社／ 聖保羅4日專電
悶熱的熱浪在巴西創下新紀錄，圖為里約熱內盧街頭的行人。（路透）
悶熱的熱浪在巴西創下新紀錄，圖為里約熱內盧街頭的行人。（路透）

9月是南半球冬天的最後1個月，熱浪使巴西氣溫持續攀升，近2日來，逾200個城市的空氣濕度小於或等於撒哈拉沙漠的空氣濕度。

巴西國家氣象研究所（Inmet）數據顯示，中西部馬托格羅索州（Mato Grosso）和南馬托格羅索州（MatoGrosso do Sul）的最高氣溫達到攝氏40度，東南部聖保羅州和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的內陸地區，城市溫度達到39度；氣溫攀升使得巴西成為本週全球最熱的國家之一。

Inmet指出，高溫加劇巴西有史以來規模最大、範圍最廣的乾旱，部分城市已經有100多天沒有降雨。缺乏降雨和高溫導致水分蒸發，乾旱情況已接近沙漠氣候。

例如北非的撒哈拉沙漠，空氣濕度從14%到20%不等，巴西至少有244個城市的指數低於或等於此水準。智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama）是世界上最乾燥的沙漠，濕度為5%；巴西有10個城市接近這一指數，降至7%。

根據Inmet，巴西正處於旱季，降雨較少，持續影響到10月的空氣相對濕度，而歷史性乾旱、酷熱和大氣阻塞等因素，使情況變得更加嚴重。

巴西氣象學家盧恩戈（Fábio Luengo）表示，溫度越高，空氣中的濕度越低；巴西正面臨一個極度乾燥的高溫時期，使得情況更加嚴峻。

今天Inmet對馬托格羅索、南馬托格羅索、聖保羅、米納斯吉拉斯、戈亞斯（Goiás）幾州和巴西利亞聯特區發佈紅色警報，預計濕度低於12%。

根據世界衛生組織（WHO），人體的理想濕度範圍在40%到70%之間，當這個比率下降到30%時，已經是一種警覺狀態，對健康造成明顯損害。

乾燥天氣會導致呼吸系統問題、疲倦、頭痛、鼻孔和眼睛乾澀，對已經患有呼吸系統疾病，如哮喘、過敏性鼻炎或慢性支氣管炎的人來說，不適感甚至更大。衛生部門呼籲民眾，應避免進行戶外劇烈運動或待在人潮聚集的地方，隨時補充水分，每天至少飲用2000㏄。

巴西 高溫

延伸閱讀

用音樂挑戰獨裁者：巴西傳奇吉貝托．吉爾，重塑國家文化認同的音樂家部長

美網／挺進8強創巴西球員紀錄 麥雅盼帶給國內孩童夢想

巴西的X封鎖令：調查極右派假資訊的大法官槓上馬斯克

X在巴西遭斷網 戰火延燒…馬斯克槓上大法官

相關新聞

美喬州校園濺血！14歲學生擊斃4師生 同班同學曝槍手到隔壁教室開火

美國喬治亞州一所中學4日上午發生大規模槍擊案，造成4人死亡、9人受傷，槍手已落網，是一名年僅14歲的青少年。

白俄拘捕日本間諜！50多歲男子被控在白俄羅斯情蒐

50多歲日本男子被控在白俄羅斯與烏克蘭邊境交界處情蒐，今年7月遭白俄羅斯當局逮捕，白俄為俄羅斯的盟國，本月4日國營電視台...

熱浪襲巴西 200多個城市達沙漠濕度

9月是南半球冬天的最後1個月，熱浪使巴西氣溫持續攀升，近2日來，逾200個城市的空氣濕度小於或等於撒哈拉沙漠的空氣濕度

日相岸田將訪韓 簽撤僑備忘錄

日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非洲...

北京香山論壇將展開 美國擬派國防部副助理部長蔡斯參加

路透4日引述一名未具名美國官員報導，美國預計派遣國防部主管大陸、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯，參與12日至14日在北京...

泰王同意新內閣名單、為泰黨占17個 新總理貝東塔將率閣員宣誓

泰國王室公報今天刊出泰王同意的新內閣名單，36個內閣主要職位包含總理、副總理和各部會正副部長，為泰黨占17個。新總理貝東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。