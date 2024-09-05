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日相岸田將訪韓 簽撤僑備忘錄

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相岸田文雄將訪問首爾。 美聯社
日本首相岸田文雄將訪問首爾。 美聯社

日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非洲地區軍事衝突不斷，對「台灣有事」的憂懼也在升高，日韓將藉此建立保護本國公民的機制。

日本經濟新聞報導，內閣官房長官林芳正三日宣布，日本首相岸田文雄將在六、七日訪問首爾。

岸田與南韓總統尹錫悅料將在六日的領袖會談中，討論第三國發生緊急事態的合作機制，可能藉此機會簽署第三國撤僑合作備忘錄，展示日韓穩固的雙邊關係。

這將是日本首次與他國簽署撤僑備忘錄。為了相互利用運輸工具，雙方將加強領事部門合作，並增進資訊共享。

日韓先前曾在第三國爆發衝突時合作撤僑，這次將透過備忘錄將合作明文化，並建立長期框架。二○二三年四月蘇丹爆發內戰時，有日本人搭乘南韓安排的巴士撤離。同年十月以哈戰爭，南韓軍機也將四十五名日本人免費載到南韓。日本自衛隊撤僑時，也載了卅三名南韓人到日本。

日本政府已制定針對朝鮮半島發生緊急情況的「非戰鬥人員撤離行動」。此外，一旦「台灣有事」時要如何安全撤離日本公民，仍是待解決的問題。

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