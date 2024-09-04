疑似博科聖地作亂 造成奈及利亞至少81死

奈及利亞東北部尤比州官員今天告訴法新社，疑似由伊斯蘭基本教義派組織博科聖地武裝分子在當地發動的攻擊，造成至少81人死亡和數人失蹤。

報導說，尤比州（Yobe State）警方發言人鄧古斯（Abdulkarim Dungus）指出：「大概是1日下午4時許，約莫150名騎乘超過50輛摩托車、配備步槍和火箭推進榴彈的疑似博科聖地（Boko Haram）恐怖分子襲擊馬法村（Mafa）。」

鄧古斯指出：「他們擊斃許多人並燒毀多家商店與多幢民宅，我們還無法斷定因這起襲擊而喪命的確切人數。」

他說，看來像是報復性攻擊，「因這個村莊的義警打死兩個博科聖地的恐怖分子」。

當地官員賈拉魯丁（Bulama Jalaluddeen）還說：「就目前已知的統計數據，至少81人在這起襲擊中喪命，當士兵抵達馬法村清理屍體，他們的親友已埋葬15具遇害者遺體。」

賈拉魯丁指出：「除此之外，被捲入這起襲擊、具體人數不詳的鄰近村莊若干遇害者，他們的親屬趁著士兵抵達之前，帶走並下葬親友的遺體。許多人仍然失蹤且下落不明。」

博科聖地與其他的聖戰組織在奈及利亞東北部策動長達15年的暴亂，已造成逾4萬人不幸死亡。