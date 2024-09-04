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遏制大陸廉價傾銷 歐盟將制定更嚴格氫能補助規則

中央社／ 荷蘭愛因霍芬3日綜合外電報導

歐盟執委胡克斯特拉表示，在當地產業對廉價的大陸進口產品提出疑慮後，歐洲聯盟執行委員會為確保歐盟對氫燃料專案的資助能惠及歐洲企業，正在制定更嚴格的補貼規則。

路透社報導，隨著歐盟（EU）試圖推動當地產業生產氫燃料，他們將在本月啟動下一輪對綠氫專案的資助。

與此同時，歐盟正在對來自大陸的其他綠色技術採取更強硬的立場，並對大陸電動車加徵關稅，因為他們認為這些電動車獲得來自大陸過多的補貼。

歐洲電解槽生產者警告說，他們無法與推出更廉價產品的大陸製造商競爭。電解槽是藉電流分解水分子以製造氫氣的機器。

他們希望歐盟在旗下「氫能銀行」（HydrogenBank）的資助計畫中，加入有利當地企業的標準。歐盟氣候政策負責人胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）2日表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）目前正在研究這一點。

胡克斯特拉在愛因霍芬科技大學（EindhovenUniversity of Technology）演講時表示：「下一次拍賣將會有所不同。我們將制定明確標準來建立歐洲的電解槽供應鏈。」

他說：「如果無法保障歐盟的網路安全、人民和企業的資料安全，企業就無法獲得支持。」他還說，雖然歐洲擁有良好的電解槽製造實力，但大陸正以更低的價格傾銷。

胡克斯特拉表示，規劃中的氫能補助標準雖尚未定案，但可能會要求設備在歐洲境內完成，或限制專案對非歐盟國家的依賴。

他在接受路透社和政治新聞網Politico聯合訪問時表示，針對網路安全的規則是為確保歐洲的資料「不會落入（歐洲）聯盟以外的政府手中」。

歐盟今年4月對7個歐盟氫能專案提供7億2000萬歐元（約新台幣256億元）資金支持，業內消息人士當時告訴路透社，部分以低價中標的專案將採用較便宜的大陸設備。歐盟執委會未透露消息是否屬實。

路透社見到的一份執委會文件顯示，約1/4申請補助的專案計劃從歐盟以外的國家採購電解槽，另外近1/4的專案預計混用歐盟和非歐盟製造的設備。

胡克斯特拉表明，歐盟的目的不是要斷絕與大陸的聯繫，但在認為發生不公平競爭情況時會採取行動。

中共 歐盟 關稅 電動車

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