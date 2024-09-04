北京香山論壇將展開 美國擬派國防部副助理部長蔡斯參加
路透4日引述一名未具名美國官員報導，美國預計派遣國防部主管大陸、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯，參與12日至14日在北京的年度安全論壇香山論壇。蔡斯比起去年參與該論壇的美方官員還要高階，但蔡斯的層級符合五角大廈以往慣例。
路透指出，有人希望，派遣蔡斯出席，可在區域發生多項爭端之際，釋出與大陸工作層級交流加深訊號。前述美國官員說，蔡斯與會並非史無前例，但傳達一項訊息，即就算時值緊張加劇，美國仍把美中軍事層級交流視為要務。
2019年香山論壇，美國即派國防部主管大陸事務的時任副助理部長施燦德出席。該論壇曾因新冠疫情中斷三年，去年恢復。華府去年派出國防部副部長辦公室大陸事務主任卡拉斯（Cynthia Carras），這在當時是兩國軍事連結解凍跡象。但卡拉斯層級低於蔡斯和施燦德。
蔡斯1月曾於華府共同主持美中軍事會談，是2022年以來首次舉行這類的工作層級會談。美國聯邦眾議院時任議長裴洛西2022年8月訪台後，大部分美中雙邊軍事交流一度暫停。
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