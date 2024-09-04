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泰王同意新內閣名單、為泰黨占17個 新總理貝東塔將率閣員宣誓

中央社／ 曼谷4日專電
泰國國會於8月16日選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛么女貝東塔（圖）為新總理。 路透社
泰國國會於8月16日選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛么女貝東塔（圖）為新總理。 路透社

泰國王室公報今天刊出泰王同意的新內閣名單，36個內閣主要職位包含總理、副總理和各部會正副部長，為泰黨占17個。新總理貝東塔6日將率閣員向泰王宣誓就職後隨即走馬上任。

為泰黨（Pheu Thai）黨籍的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）8月14日因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。國會於8月16日選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

貝東塔於8月18日在為泰黨總部舉行的儀式中接下泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的同意任命書，並開始組閣。雖然已被國會選為新總理，但貝東塔還沒有正式宣誓就職，她還需要將完整內閣名單送交泰王同意。

泰國王室公告今天刊出泰王同意任命的完整內閣名單，貝東塔6日將率全體閣員向泰王宣誓就職。

去年5月泰國國會眾議院選舉後，為泰黨在500席中拿下141席成為第二大黨。為泰黨先和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，為確保席次過半，又和親軍方的公民力量黨（Palang Pracharath）和團結建國黨（United Thai Nation）結盟，組成聯合政府，當時遭不少為泰黨支持者批評背棄理念。

為泰黨在今年8月16日的總理選舉後，以公民力量黨黨主席普拉威（Prawit Wongsuwan）在去年和今年國會總理選舉中都沒有投票給為泰黨候選人為由，把公民力量黨踢出執政聯盟。為補足公民力量黨退出後空下的40席，為泰黨和擁有25個席次的宿敵民主黨（The Democrat）結盟。

新內閣名單36個內閣主要職位包含總理、副總理和各部會正副部長，為泰黨占17個，國防部、財政部、商業部、交通部、數位經濟和社會部、觀光暨體育部、公共衛生和文化部長都是為泰黨的人。

緊接著是泰自豪黨占8個，包括內政部、勞工部和教育部部長；其餘如團結建國黨占4個，民主黨2個，泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana）1個，民族黨（Prachachat）1個。

公民力量黨秘書長塔馬納（Thamanat Prompow）因為倒向為泰黨，因此塔馬納這支派系分到3個正副部長職位。

由於這份名單有幾位閣員是政治世家後代，遭輿論批評是「家族內閣」，例如貝東塔是戴克辛的女兒；新任內政部副部長莎比達（Sabeeda Thaised）是現任內政部副部長查達（Chada Thaised）的女兒；新任農業部副部長阿卡拉（Akara Prompow）是塔馬納的弟弟。

副總理普譚（Phumtham Wechayachai）今天針對輿論批評緩頰表示，檢視官員應該看他們的表現，而不是他們的家族關係。

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