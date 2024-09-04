抗戰勝利79年紀念日 烏克蘭駐日本大使參拜靖國神社

今年的9月3日是中華民國軍人節，也是抗戰勝利79週年紀念日，不過烏克蘭駐日本大使館在社交平台X上發布，當地時間9月3日，烏克蘭駐日本大使科森斯基參拜日本靖國神社。

觀察者網報導，烏克蘭駐日本大使館還妄稱「瞻仰為國捐軀的烈士」。

大陸外交部多次強調，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有二戰甲級戰犯。

8月15日，就日本多名官員當天參拜靖國神社一事，大陸外交部發言人林劍指出，79年前的今天，日本接受波茨坦公告，宣布無條件投降。中國人民同世界人民一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利。這一歷史性時刻值得國際社會永遠銘記。

林劍表示，日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，再次反映出日方對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。

林劍指出，正確對待和深刻反省侵略歷史，是戰後日本同亞洲鄰國建立和發展友好合作關係的重要前提。「強調牢記歷史經驗和教訓，不是要延續仇恨，而是要以史為鑒、維護和平、面向未來。」

林劍提到，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。