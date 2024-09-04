從政逾30年首度問鼎大位 自民黨幹事長茂木敏充宣布參選總裁

日本自民黨幹事長茂木敏充從政逾30年首度挑戰大位，今天宣布參選總裁。本次總裁選舉至此已有5人參選，追平黨史最多參選紀錄。由於接下來還有人要宣布參選，人數將創新高。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本每日新聞報導，68歲的茂木2003年獲時任首相小泉純一郎延攬首度入閣後，歷任經濟產業大臣及外務大臣等要職，並從2021年11月起擔任自民黨幹事長，同時就任日前已決定解散的黨內派閥「平成研究會」（茂木派）會長。

●不願當令和明智光秀 待岸田退出後才表態

雖然茂木被認為在政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法等與岸田間有所嫌隙，但身為支持總裁的幹事長身分，茂木過去一段時間對是否參選總裁的發言相當謹慎，曾說自己如果參選「就會變成令和的明智光秀」。

明智光秀曾對戰國大名織田信長發動叛變，而在民主黨執政的2012年時，當時的自民黨總裁谷垣禎一與幹事長石原伸晃都表態有意參選總裁，雖然谷垣後來因本身支持率不高放棄出馬，但石原飽受外界批評是「平成的明智光秀」。因此，茂木之前才會表示「不想成為令和的明智光秀」。

不過，隨著岸田今年8月宣布退出總裁選舉，不尋求連任，讓茂木正式開始準備參選。

茂木8月下旬時說，「我要讓這個國家成為每個人都能擁有自信與自豪，對未來充滿希望的國家，我會很快做出抱持這樣決心的決定」。

目前預料茂木派成員將是茂木在總裁選戰中的基本盤，安倍派部分成員也可能轉而相挺；另一方面，期待合作的麻生派會長麻生太郎，將支持同派閥的數位大臣河野太郎。要在第一輪投票成為前兩名進入第二輪投票的話，黨員票的得票增加可能成為關鍵。

不過，由於同屬茂木派的前官房長官加藤勝信也有意參選總裁，可能會讓茂木派內的支持趨於分裂。

茂木畢業於東京大學，曾赴美國哈佛大學進修，返回日本後曾在丸紅等公司工作，1993年首度當選眾議員後，目前是第10個任期。

●茂木非世襲議員 選舉時不到神社祈願當選

日本放送協會（NHK）報導，茂木家族中無人從政，也就是說他並非從親人手上接下政治地盤的「世襲議員」。

茂木擁有連霞關日本官僚都感到佩服的記憶力，據說他在參加東京大學入學考試雖然遲到但依舊考取。

茂木在自民黨內以精通政策為人周知，也因為本身能力強，所以對下屬的要求也很高。

他被評為「理性的政治人物」，因為選舉時不僅不到神社祈願當選，也不綁頭巾。

茂木的興趣是打高爾夫球及追劇，對紅酒也有獨到品味。他學生時代喜愛的科目是世界史，嚮往的職業是考古學者，據說目標是赴海外尋找國王墳墓。

目前已宣布參選的人選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎及63歲內閣官房長官林芳正，茂木是第5人。

接下來還有43歲的前環境大臣小泉進次郎將在9月6日宣布參選，及63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗預計9月9日宣布參選等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康