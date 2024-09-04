印度總理莫迪今起訪問新加坡 有望開啟雙邊協議新時代

印度總理莫迪本周將展開為期兩天的新加坡訪問行程，是他6月贏得史無前例的第三任期以來，首度訪問這個城市島國。

莫迪4日起造訪新加坡，將和新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、前總理李顯龍、名譽資深部長吳作棟等重要政要會面，是他近六年來首度造訪星國，可能是要傳達他並未無視東南亞的訊息。

政治觀察家預期，在莫迪訪問期間，兩國將簽署一些協議，尤其是金融和製造業領域。印度財長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）和外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）8月底在新加坡出席部長圓桌論壇，與多位新加坡內閣部長同台，討論提高在先進製造業、貿易、投資及數位化等領域加強合作之道，包括聚焦半導體製造。

政治分析師認為，部長圓桌論壇的任何結果，可能會在莫迪訪問行程中提出。南亞研究所（ISAS）資深研究員帕里特（Amitendu Palit）指出，兩國在金融、科技及商業領域可能會有一些進一步合作，例如類似新加坡PayNow和印度統一支付介面（UPI）連結的計畫。

但帕里特也說，印度和新加坡不太可能會針對貿易有重大宣布，因為兩國貿易關係已非常穩定。新加坡是印度第六大貿易夥伴國，占印度整體貿易額3.2%，2024年度從新加坡進口212億美元的商品，出口額144億美元，也是杜最大的外國直接投資（FDI）來源國，2000年4月-2024年3月來自新加坡的FDI總流入額將近1,600億美元，同期占比逼近25%。