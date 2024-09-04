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剛果民主共和國大越獄 釀至少129死

中央社／ 金夏沙3日綜合外電報導
剛果首都金夏沙馬卡拉監獄發生越獄事件，造成至少129人死亡。示意圖／ingimage
剛果首都金夏沙馬卡拉監獄發生越獄事件，造成至少129人死亡。示意圖／ingimage

剛果民主共和國（DR Congo）內政部長今天表示，位於首都金夏沙的國內最大監獄發生越獄事件，造成至少129人死亡，還有女性遭到性侵

金夏沙這座馬卡拉（Makala）監獄是在昨天凌晨發生越獄事件，目前仍在釐清相關狀況。這座監獄關押的囚犯是原本預定容納量的10倍。

目擊者昨天告訴法新社，他們在凌晨2時許聽到監獄區傳出槍聲，槍聲持續數小時。

內政部長沙巴尼（Jacquemain Shabani）今天透過影片宣布，目前死亡人數為129人。他說，其中包括「在警告後被槍殺的24人」。

他說，至少有59人受傷，正在接受治療，許多人被壓傷或窒息，一些婦女遭到性侵。

多名目擊者表示，今天凌晨，附近再次傳出槍聲。不願透露姓名的計程車司機薩克雷（Sacre）告訴法新社：「我在凌晨5時左右聽到槍聲。」

他還說，法新社記者看到，該地區街道異常平靜，有警察和士兵巡邏。當局並未透露有多少囚犯越獄或試圖越獄。

昨天上午，政府發言人穆雅亞（Patrick Muyaya）僅表示，安全部門已在現場，要求居民不要驚慌。數小時後，他在國家電視台上表示，局勢「已獲得控制」。

司法部長穆坦巴（Constant Mutamba）隨後於社群媒體X宣布，調查正在進行當中，「以查明並嚴厲懲罰這些破壞行為的支持者」。

內政部 性侵 監獄

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