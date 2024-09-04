快訊

大型郵輪創造450種職務 新興「船陪」在做什麼？

獨／金管會上午急召國銀總經理開會救房貸荒 危老都更房貸可望除外

國慶主視覺引熱議 國中校長讚很有「數感」…教學有用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逃了2個月！涉與中國犯罪集團勾結 菲律賓華裔女市長在印尼落網

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
菲律賓司法部4日證實，被控與中國犯罪集團有關而潛逃出境的前華裔市長郭華萍，已在印尼被捕。取自臉書
菲律賓司法部4日證實，被控與中國犯罪集團有關而潛逃出境的前華裔市長郭華萍，已在印尼被捕。取自臉書

菲律賓司法部4日證實，被控與中國犯罪集團有關而潛逃出境的前華裔市長郭華萍（Alice Guo），已於3日晚間在印尼雅加達近郊唐格朗市（Tangerang）被捕。

菲律賓司法部發布聲明指，郭華萍已在3日晚間11時58分於印尼雅加達附近的唐格朗市落網。聲明說：「我方移民局已經確認此事，郭華萍目前已被印尼警方拘留。」

菲律賓反洗錢委員會（AMLC）、國家調查局等執法單位上月底聯合向司法部提告，指控郭華萍和另外35人涉嫌洗錢。

現年35歲的郭華萍是菲律賓馬尼拉北部小城鎮、班班市（Bamban）前市長，其辦公室後方是一間服務中國賭客的賭場，4月時被查獲藏有電信詐騙中心，此外還遭指控有中國國籍，對此，郭華萍否認有任何不當行為並堅稱自己是土生土長的華裔菲律賓人。

郭華萍7月時因多次缺席參議院傳喚說明，而遭到參院發布通緝令，她的市長職務也遭解除，隨後有消息指她已於當月出逃。

印尼 司法 菲律賓

延伸閱讀

影／台北車站旁巷弄飛車持刀搶路人 搶匪逃4小時萬華落網

菲律賓稱南海監測到的中國船隻量達203艘 創今年最高水平

看護兼差當車手…未收到錢就落網判刑7月 彰檢成立可疑帳戶預警中心

淡水某社區主委涉找友人砍傷房仲 3嫌全落網

相關新聞

逃了2個月！涉與中國犯罪集團勾結 菲律賓華裔女市長在印尼落網

菲律賓司法部4日證實，被控與中國犯罪集團有關而潛逃出境的前華裔市長郭華萍（Alice Guo），已於3日晚間在印尼雅加達...

北韓7月洪災釀4000死！韓媒曝：金正恩下令處決30高官

北韓7月底遭遇破紀錄暴雨侵襲，鄰近中國的北部地區發生洪災，據傳導致4000人死亡，南韓媒體報導，北韓領導人金正恩已下令處...

南韓未成年性犯罪擋不了？深偽影像在校園擴散

根據南韓國會調取警察廳數據顯示，南韓在2021年至2023年之間，深偽（deepfake）影像性犯罪案件受害者未成年佔近六成，未成年加害人佔總體深偽影像犯罪的六成五，顯示深偽影像犯罪深入南韓校園。《BBC》9月3日報導長期關注深偽犯罪的南韓記者Ko Narin，她在調查大學Telegram深偽聊天室中發現，以校園為群體的聊天室，還有國、高中的群體，其中有一所學校的聊天室，內部參與者達2,000人。

「台灣有事」憂懼升高…日相岸田將訪南韓 可能簽署第3國撤僑合作備忘錄

日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非...

全球燒燙燙 歐盟機構：8月高溫連2年破紀錄

根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」的初步數據，全球今年8月的平均溫度將打破去年8月攝氏16.82度的紀錄，並...

用耶誕氣息掩蓋選後民怨？委國總統宣布10月1日過節

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布今年將提前於10月1日慶祝耶誕節，被控硬生生奪走大選的他，似想藉由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。