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逃了2個月！涉與中國犯罪集團勾結 菲律賓華裔女市長在印尼落網
菲律賓司法部4日證實，被控與中國犯罪集團有關而潛逃出境的前華裔市長郭華萍（Alice Guo），已於3日晚間在印尼雅加達近郊唐格朗市（Tangerang）被捕。
菲律賓司法部發布聲明指，郭華萍已在3日晚間11時58分於印尼雅加達附近的唐格朗市落網。聲明說：「我方移民局已經確認此事，郭華萍目前已被印尼警方拘留。」
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）、國家調查局等執法單位上月底聯合向司法部提告，指控郭華萍和另外35人涉嫌洗錢。
現年35歲的郭華萍是菲律賓馬尼拉北部小城鎮、班班市（Bamban）前市長，其辦公室後方是一間服務中國賭客的賭場，4月時被查獲藏有電信詐騙中心，此外還遭指控有中國國籍，對此，郭華萍否認有任何不當行為並堅稱自己是土生土長的華裔菲律賓人。
郭華萍7月時因多次缺席參議院傳喚說明，而遭到參院發布通緝令，她的市長職務也遭解除，隨後有消息指她已於當月出逃。
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