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議員質問調查文在寅是否公正 候任檢察總長：還沒看到完整報告

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統尹錫悅出身檢察系統，偵辦前總統文在寅不免引起懷疑有政治動機。美聯社
南韓總統尹錫悅出身檢察系統，偵辦前總統文在寅不免引起懷疑有政治動機。美聯社

南韓前總統文在寅因前女婿涉弊，被檢方列為收賄嫌疑人，正逢檢察總長換人，被提名人沈雨廷3日在國會與在野黨議員激辯，強調一切搜索詢問都經過法院許可。共同民主黨議員李盛潤批評，檢方根據政治辦案，可以廢掉。沈雨廷表示不能苟同，當李盛潤詢問沈雨廷是否認為調查完全公平正當時，沈雨廷迴避正面回答，僅說還沒看到完整的報告。

議員質詢，調查本案的泉州地檢署檢察長朴成鎮是總統尹錫悅的人馬，沈雨廷回答：「我不認為檢察體系內有分誰的派系」。傳聞尹錫悅外孫的iPad遭到檢方扣押，沈雨廷表示經詢問全州地檢署，並非事實。

尹錫悅 議員

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