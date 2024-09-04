議員質問調查文在寅是否公正 候任檢察總長：還沒看到完整報告

根據南韓國會調取警察廳數據顯示，南韓在2021年至2023年之間，深偽（deepfake）影像性犯罪案件受害者未成年佔近六成，未成年加害人佔總體深偽影像犯罪的六成五，顯示深偽影像犯罪深入南韓校園。《BBC》9月3日報導長期關注深偽犯罪的南韓記者Ko Narin，她在調查大學Telegram深偽聊天室中發現，以校園為群體的聊天室，還有國、高中的群體，其中有一所學校的聊天室，內部參與者達2,000人。

2024-09-04 09:48