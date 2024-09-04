聽新聞
test
0:00 / 0:00
北韓7月洪災釀4000死！韓媒曝：金正恩下令處決30高官
北韓7月底遭遇破紀錄暴雨侵襲，鄰近中國的北部地區發生洪災，據傳導致4000人死亡，南韓媒體報導，北韓領導人金正恩已下令處決多達30名官員。
紐約郵報引述韓媒北韓電視台（TV Chosun）報導，金正恩政權一名官員透露，洪災區有20至30名官員被控貪腐和失職，上月底遭國家判處死刑。但該消息尚無法立即獲得獨立媒體的核實。
北韓中央通訊社先前報導，慈江道等地7月發生嚴重洪水災情，造成約4000人喪生、1萬5000多人流離失所，金正恩下令當局「嚴厲懲罰」官員。
遭處決官員身分尚不清楚，據傳自2019年起擔任慈江道委書記的姜奉勳（Kang Bong-hoon，音譯）是金正恩在洪災期間的緊急會議上撤換的官員之一。
金正恩為鞏固政權、肅清異己，手段兇殘早已有所聞。2019年時，由於金正恩與時任美國總統川普的第二次領袖高峰會破局，有消息指金正恩下令處決了負責與美國談判的特使金赫哲，但CNN隨後報導稱，金赫哲很可能只是被關進大牢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言