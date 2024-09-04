北韓7月洪災釀4000死！韓媒曝：金正恩下令處決30高官

北韓7月底遭遇破紀錄暴雨侵襲，鄰近中國的北部地區發生洪災，據傳導致4000人死亡，南韓媒體報導，北韓領導人金正恩已下令處決多達30名官員。

紐約郵報引述韓媒北韓電視台（TV Chosun）報導，金正恩政權一名官員透露，洪災區有20至30名官員被控貪腐和失職，上月底遭國家判處死刑。但該消息尚無法立即獲得獨立媒體的核實。

北韓中央通訊社先前報導，慈江道等地7月發生嚴重洪水災情，造成約4000人喪生、1萬5000多人流離失所，金正恩下令當局「嚴厲懲罰」官員。

遭處決官員身分尚不清楚，據傳自2019年起擔任慈江道委書記的姜奉勳（Kang Bong-hoon，音譯）是金正恩在洪災期間的緊急會議上撤換的官員之一。

金正恩為鞏固政權、肅清異己，手段兇殘早已有所聞。2019年時，由於金正恩與時任美國總統川普的第二次領袖高峰會破局，有消息指金正恩下令處決了負責與美國談判的特使金赫哲，但CNN隨後報導稱，金赫哲很可能只是被關進大牢。