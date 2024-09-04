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12移民橫渡英吉利海峽喪生 2024最慘重移民災難

中央社／ 法國濱海布洛涅3日綜合外電報導
一艘移民船在英吉利海峽傾覆，造成至少12人死亡。圖為法國北部濱海布洛涅港。 歐新社
一艘移民船在英吉利海峽傾覆，造成至少12人死亡。圖為法國北部濱海布洛涅港。 歐新社

法國政府在展開大型救援行動後表示，至少12名移民今天在試圖橫渡英吉利海峽（English Channel）時命喪法國北部海岸，這是今年死傷最慘重的移民偷渡災難。

法新社報導，法國內政部長達馬南（GeraldDarmanin）在社群媒體平台X上宣布死亡人數時也表示，有兩名移民依舊下落不明。

他們載著數十人的船隻在維姆勒鎮（Wimereux）外海發生船難，造成數人受傷。維姆勒鎮距離法國沿岸的濱海布洛涅（Boulogne-sur-Mer）約5公里。

一名知悉調查內容的消息人士說，死者中包括3名未成年人。

濱海布洛涅檢察官勒布哈（Guirec Le Bras）說，喪命的移民主要來自非洲國家厄利垂亞，其中10人是女性、2人是男性，有一半是未成年人。

海軍軍官巴吉歐（Etienne Baggio）向法新社表示，法國政府的明克號（Minck）船員是率先知道這起緊急事件的人員，並趕赴現場因應。他說，法國海軍直升機、漁船與軍事船隻都參與救援行動。

這是今年死傷最慘重的這類災難，今年已有25人命喪移民過境點，比2023年的12人多。

法國與英國政府多年來一直試圖阻擋移民流入，這些移民每人向走私販支付數千歐元的費用，以搭乘小型船隻從法國橫渡到英國。

英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）今天說，有12名移民在偷渡時喪命，「令人震驚並深感悲痛」。

她批評「從事這種駭人且冷酷的人命交易的幫派」，又說他們「只在乎能賺取的利潤，其他什麼都不關心」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年夏初承諾加強「合作」，以因應無證移民人數攀升的問題。

達馬南今天在船難現場向媒體表示，歐洲聯盟（EU）與英國必須協商出關於移民的新條約。

她說，歐盟應該尋求「與我們的英國朋友和鄰居重新建立傳統的移民關係」，又說英國為防止非正規移民前往法國所支付的經費，「僅占我們支出的1/3」。

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