快訊

大型郵輪創造450種職務 新興「船陪」在做什麼？

獨／金管會上午急召國銀總經理開會救房貸荒 危老都更房貸可望除外

國慶主視覺引熱議 國中校長讚很有「數感」…教學有用

用耶誕氣息掩蓋選後民怨？委國總統宣布10月1日過節

中央社／ 卡拉卡斯3日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。 路透
委內瑞拉總統馬杜洛。 路透

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布今年將提前於10月1日慶祝耶誕節，被控硬生生奪走大選的他，似想藉由引進節慶歡樂氣息來分散爭議性大選引發的民怨。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬杜洛昨天在電視談話中說：「為了向各位致敬，為了向各位致謝，我將公告耶誕節提前至10月1日。」

這並非馬杜洛首度更動耶誕節的日期。他自2013年接替查維斯（Hugo Chavez）、取得這個人口大多信奉天主教的國家的政權以來，這招使過不只一次。

馬杜洛去年下令從11月1日開始慶祝耶誕節，後來還對自己沒有早點開始過節表示遺憾。而2021年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和封鎖政策重創國家之下，馬杜洛宣布10月4日開始過耶誕，作為提振經濟的策略。

不過這一次，鑒於反對派主張他們才是大選真正的贏家，馬杜洛提前過耶誕之舉似是用來分散民眾對選舉結果的怨氣。

委內瑞拉主教會聯盟（Venezuelan EpiscopalConference）今天抗議片面提前過耶誕節，警告說這個節日「不應用於政治或宣傳目的」，並發布聲明說：「耶誕節是12月25日。」

委內瑞拉7月28日大選結果引發反對派和國際社會的質疑聲浪。美國和多個拉丁美洲國家支持反對派勝選的說法；就連親馬杜洛的墨西哥、哥倫比亞和巴西，也拒絕在沒有看到詳細計票結果情況下承認官方結果。

即便如此，61歲的馬杜洛仍即將展開第3個6年總統任期。

馬杜洛宣稱勝選後引發多場示威活動，迄今已導致25名平民和2名軍人喪生，近200人受傷，超過2400人被捕入獄。

大選 耶誕節 馬杜洛

延伸閱讀

OECD富裕國家調查 高房價民怨飆 恐影響選情

賴總統軍人節赴台南 慰問823遺族呂陳氣

華府智庫：民怨高漲 人質之死把以色列推向崩潰

委內瑞拉大選爭議 法院准向反對派領袖發逮捕令

相關新聞

逃了2個月！涉與中國犯罪集團勾結 菲律賓華裔女市長在印尼落網

菲律賓司法部4日證實，被控與中國犯罪集團有關而潛逃出境的前華裔市長郭華萍（Alice Guo），已於3日晚間在印尼雅加達...

北韓7月洪災釀4000死！韓媒曝：金正恩下令處決30高官

北韓7月底遭遇破紀錄暴雨侵襲，鄰近中國的北部地區發生洪災，據傳導致4000人死亡，南韓媒體報導，北韓領導人金正恩已下令處...

南韓未成年性犯罪擋不了？深偽影像在校園擴散

根據南韓國會調取警察廳數據顯示，南韓在2021年至2023年之間，深偽（deepfake）影像性犯罪案件受害者未成年佔近六成，未成年加害人佔總體深偽影像犯罪的六成五，顯示深偽影像犯罪深入南韓校園。《BBC》9月3日報導長期關注深偽犯罪的南韓記者Ko Narin，她在調查大學Telegram深偽聊天室中發現，以校園為群體的聊天室，還有國、高中的群體，其中有一所學校的聊天室，內部參與者達2,000人。

「台灣有事」憂懼升高…日相岸田將訪南韓 可能簽署第3國撤僑合作備忘錄

日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非...

全球燒燙燙 歐盟機構：8月高溫連2年破紀錄

根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」的初步數據，全球今年8月的平均溫度將打破去年8月攝氏16.82度的紀錄，並...

用耶誕氣息掩蓋選後民怨？委國總統宣布10月1日過節

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布今年將提前於10月1日慶祝耶誕節，被控硬生生奪走大選的他，似想藉由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。