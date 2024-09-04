用耶誕氣息掩蓋選後民怨？委國總統宣布10月1日過節
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布今年將提前於10月1日慶祝耶誕節，被控硬生生奪走大選的他，似想藉由引進節慶歡樂氣息來分散爭議性大選引發的民怨。
綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬杜洛昨天在電視談話中說：「為了向各位致敬，為了向各位致謝，我將公告耶誕節提前至10月1日。」
這並非馬杜洛首度更動耶誕節的日期。他自2013年接替查維斯（Hugo Chavez）、取得這個人口大多信奉天主教的國家的政權以來，這招使過不只一次。
馬杜洛去年下令從11月1日開始慶祝耶誕節，後來還對自己沒有早點開始過節表示遺憾。而2021年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和封鎖政策重創國家之下，馬杜洛宣布10月4日開始過耶誕，作為提振經濟的策略。
不過這一次，鑒於反對派主張他們才是大選真正的贏家，馬杜洛提前過耶誕之舉似是用來分散民眾對選舉結果的怨氣。
委內瑞拉主教會聯盟（Venezuelan EpiscopalConference）今天抗議片面提前過耶誕節，警告說這個節日「不應用於政治或宣傳目的」，並發布聲明說：「耶誕節是12月25日。」
委內瑞拉7月28日大選結果引發反對派和國際社會的質疑聲浪。美國和多個拉丁美洲國家支持反對派勝選的說法；就連親馬杜洛的墨西哥、哥倫比亞和巴西，也拒絕在沒有看到詳細計票結果情況下承認官方結果。
即便如此，61歲的馬杜洛仍即將展開第3個6年總統任期。
馬杜洛宣稱勝選後引發多場示威活動，迄今已導致25名平民和2名軍人喪生，近200人受傷，超過2400人被捕入獄。
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