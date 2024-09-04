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烏克蘭5部長集體請辭！內閣逾3分之1懸空 政府將重大改組

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭戰略工業部長卡米申3日辭職，預計將轉任其他國防職位。路透
烏克蘭戰略工業部長卡米申3日辭職，預計將轉任其他國防職位。路透

烏克蘭負責武器生產的部長卡米申（Oleksandr Kamyshin）於3日辭職，預計將轉任其他國防職位。同時，另外4位部長也在烏克蘭與俄羅斯戰爭的關鍵時刻請辭，這場重大政府改組使得烏克蘭內閣出現多達三分之一的職位空缺。

路透報導，此波辭職的部長包括戰略產業部長卡米申、副總理斯特法尼席娜（Olha Stefanishyna）以及司法部長、環境部長和重新整合部長，烏克蘭早前已有至少5名部長被解職，導致內閣目前有超過三分之一懸空。

烏克蘭總統澤倫斯基及其政治盟友可能會在本月澤倫斯基出訪美國之前，盡快填補這些空缺，以確保政府運作穩定。澤倫斯基計畫向拜登提出「勝利計畫」。

澤倫斯基在當晚的演說中表示，「秋季對烏克蘭來說將極為重要。我們的國家機構應當配置得當，以確保烏克蘭達成所有必要的結果，這關係到我們每一個人。」他強調為達成目標，必須加強政府的某些領域，並已準備好進行內閣改組，總統辦公室也將面臨人事變動。

根據總統網站公布的命令，澤倫斯基還解除了負責經濟事務的副幕僚長舒爾馬（Rostyslav Shurma）的職務。

澤倫斯基黨內的高階議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，將會有「重大政府重置」，其中超過一半的部長會被更換。他說，「明天我們將迎來一個解職日，後天將是任命日。」

現年40歲的卡米申去年3月就任戰略工業部長，積極推動烏克蘭加強攻擊無人機和遠程飛彈等國防戰略，以抗衡俄羅斯的攻擊，他上任後烏方已生產數千架遠程無人機，用來攻擊俄羅斯。他在通訊軟體Telegram上寫道，「我將繼續在國防領域工作，只是改成不同的角色。」

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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