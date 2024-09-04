路透：加拿大正加緊管控國門 拒更多外國人入境居留

根據路透社取得的官方資料，加拿大政府正在向更多外國旅客和已取得短期居留證的外籍人士關閉大門，不僅批准的簽證數量減少，也拒絕更多持有正式文件抵達國界者入境。

首度在媒體曝光的加拿大邊境服務署（Canada Border Services Agency，CBSA）資料顯示，7月共有5853名外籍旅客遭到拒絕入境，創下至少2019年1月以來單月最高紀錄，其中包括持學生或工作簽證者和觀光客。

這也使得加拿大邊境官員今年1至7月平均每月拒絕入境的外國旅客達到3727名，較去年同期增加633人或20%。

此外，今年7月有285名持觀光簽證者遭到加拿大官員認定為無法入境，同樣創下至少2019年1月以來單月新高。

加拿大人過去以擁抱新移民為傲，但民調顯示，越來越多加拿大人認為目前有太多移民被放行入境。觀察家指出，這樣的立場正逐漸影響到加拿大邊境和移民官員。

時值加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）帶領的自由黨（Liberal Party）政府面臨民調落後，正試圖讓持有短期居留證的人數減少，並可能讓永久移民人數下降。過去一段時間，移民被指責是加拿大住房短缺和價格居高不下的原因。加拿大預定明年舉行大選。

加拿大邊境服務署的1名發言人表示，拒絕入境的判斷出現變化，原因可能包括移民模式或政策改變，且是依據個案不同情況來做決定。但加拿大邊境服務署並未明確指出任何政策變化。

與此同時，加拿大核准的簽證數量也正在減少。根據加拿大移民部的資料，今年6月申請短期停留簽證的拒絕率創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰過後單月新高，且今年1、2、5和6月的拒絕件數都多於核准件數。

早在去年加拿大批准的學生簽證件數，和2022年批准的工作簽證件數，都已自多年高點下滑。

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）今年8月表示：「加拿大人不想要制度失控。」

他的發言人則是告訴路透社，加拿大移民部「致力於採取公平且不具歧視性的移民政策和程序」，而批准的學生簽證件數漸少是受到今年1月宣布的限額影響。但路透社指出，這部分其實似乎從去年就開始下降。