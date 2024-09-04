日本下任首相 四人表態角逐

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本內閣官房長官林芳正3日宣布參選執政黨自民黨總裁，是第四位正式表態角逐下任首相的候選人。林芳正強調自己曾歷任防衛大臣等要職的優勢，表示「會善用至今所累積的經驗與成績，為國家服務」。這也是他從政近30年第二度問鼎大位。

林芳正在參選記者會談到自民黨內爆發的派閥政治獻金違法醜聞時說，「已成嚴重損害（黨的）信賴的事態」，並表示會在盡全力努力挽回民眾對自民黨信賴的同時，找回能獲得民眾共鳴的政治。林芳正曾於自民黨在野時期的2012年9月參選過總裁，這次是第二次參選。

林芳正曾在已提出解散申請的黨內「岸田派」中，擔任僅次於會長的「座長」職務，並在岸田執政時擔任過外務大臣及官房長官。外界目前認為林芳正在外交、經濟及財政方面，將延襲岸田政策。

林芳正是山口縣第三選區選出的眾議員，東京大學畢業後曾任三井物產職員等職務，1995年時首度當選參議員，並在擔任五屆參議員時轉換跑道順利當選眾議員。

林芳正 自民黨 議員

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