快訊

晶片股湧賣壓！美股9月首交易日早盤盡墨 輝達重挫逾7% 台積ADR跌6%

柯文哲政治獻金假帳案 北檢深夜再緊急傳喚李文宗到案

俄飛彈科學家涉叛國對中洩密 被判15年徒刑

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導

俄羅斯法院今天基於叛國罪，判處俄國物理學家希普魯克（AlexanderShiplyuk）15年徒刑。這是針對俄羅斯極音速飛彈研發科學專家的最新一起案例。

路透社報導，希普魯克現年57歲，為西伯利亞（Siberia）克里斯蒂安諾維奇理論與應用力學研究所（Khristianovich Institute of Theoretical and AppliedMechanics，ITAM）所長。

希普魯克在2022年8月被逮捕，他的兩名同僚馬斯洛夫（Anatoly Maslov）和茲維欽采夫（ValeryZvegintsev）也因叛國罪名遭拘捕。現年78歲的馬斯洛夫，已於今年5月被判14年徒刑。

兩名熟悉希普魯克案子的人士去年5月曾告訴路透社，希普魯克涉嫌於2017年在中國的科學會議上交出機密資料。

上述消息人士指稱，希普魯克堅稱自己無罪，並堅持相關資訊不是機密，可以在網路上免費取得。

根據俄羅斯官媒，數名因叛國罪名被捕的其他俄國科學家，也被控向北京當局洩密。

兩名認識馬斯洛夫及希普魯克的美國科學家去年告訴路透社，馬斯洛夫及希普魯克當時正從事打造極音速飛彈所需的工作要素之一，此一過程包括感應器、導航和推進系統的整合。

俄羅斯 飛彈

延伸閱讀

劉亞仁慘了！吸毒被判坐牢1年「遭當庭羈押」

美研究員發現俄國「飛行的車諾比」核飛彈發射場 普亭曾讚無敵

美國威脅二級制裁 讓中俄小公司叫苦不迭

波蘭外長：與烏克蘭接壤國家有責任擊落俄羅斯飛彈

相關新聞

印尼公布13國家、地區免簽待遇 未納入台灣

印尼政府宣佈，8月底開始給予13個國家與地區免簽待遇，其中包括香港、汶萊、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、新加坡和泰國等...

「台灣有事」憂懼升高…日相岸田將訪南韓 可能簽署第3國撤僑合作備忘錄

日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非...

教宗12天訪亞太4國 首站抵雅加達將親自主持彌撒

87歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達以穆斯林居多的印尼，展開亞洲暨太平洋4國之旅。這是他成為...

聯合國專家發聲警告：伊朗8月處決人數激增 今年已破400人

聯合國（UN）獨立專家小組今天發聲警告，伊朗單月執行死刑人數由7月通報的45人激增到8月的至少81人，使得今年以來處決人...

影／美國陸戰隊員遭15人襲擊！土耳其民族主義者高呼「美國佬回家！」

土耳其西部的一夥土國民族主義者2日下午攻擊美國陸戰隊員，導致15人被捕。美方官員則表示，2名美國陸戰隊員遭到襲擊後平安無...

日相岸田文雄6日起訪首爾 與尹錫悅回顧雙邊合作成果

南韓總統尹錫悅辦公室3日表示，日本首相岸田文雄將於6日至7日訪問首爾，以參與一場高峰會。兩國領袖屆時將檢視增進韓日合作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。