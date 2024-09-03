快訊

晶片股湧賣壓！美股9月首交易日早盤盡墨 輝達重挫逾7% 台積ADR跌6%

柯文哲政治獻金假帳案 北檢深夜再緊急傳喚李文宗到案

「台灣有事」憂懼升高…日相岸田將訪南韓 可能簽署第3國撤僑合作備忘錄

中央社／ 東京3日專電
圖為南韓總統尹錫悅（右）5月27日在首爾與日本首相岸田文雄（左）出席聯合記者會。路透
圖為南韓總統尹錫悅（右）5月27日在首爾與日本首相岸田文雄（左）出席聯合記者會。路透

日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非洲地區的軍事衝突不斷，對「台灣有事」的憂懼也在升高，日韓將藉此建立保護本國公民安全的機制。

日本經濟新聞報導，內閣官房長官林芳正今天在記者會上宣布，日本首相岸田文雄將在6、7日訪問首爾。兩國外相可能藉此機會簽署備忘錄，岸田文雄與南韓總統尹錫悅預料將在6日的元首會談中，討論第三國發生緊急事態的合作機制。

日媒指出，岸田文雄在任期間，日韓關係有所改善。在岸田於9月底卸任之前，他預料將藉由日韓簽署第三國撤僑合作備忘錄等方式，向國內外展示日韓穩固的雙邊關係。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事未停歇，加上近期伊斯蘭主義組織哈瑪斯與以色列爆發衝突，全球安全環境正在惡化，在這些紛爭地區確保安全撤僑的手段更顯重要。

這將是日本首次與其他國家簽署撤僑備忘錄。為了相互利用運輸工具，雙方將從平時起就加強領事部門之間的合作，並且增進兩國政府的資訊共享。

身為鄰國的日本和南韓先前曾在第三國爆發衝突時，利用過共同的交通工具展開撤僑行動，這次將透過備忘錄將合作關係明文化，並且建立長期的合作框架。

2023年4月蘇丹爆發內戰時，有日本人搭乘韓國政府安排的巴士撤離。同年10月，當哈瑪斯攻擊以色列時，韓國軍用運輸機也搭載了45名日本人，免費將他們載送至韓國。日本自衛隊的飛機在撤僑時，也搭載了33名韓國人回到日本。

此外，在傳染病與自然災害發生時，兩國也有過互助行動。2020年3月COVID-19疫情期間，日韓曾經共同安排包機，將在喀麥隆的日韓公民載送至衣索比亞。

日本政府已經制定了針對朝鮮半島發生緊急情況的「非戰鬥人員撤離行動（NEO）」。此外，在中國沒有放棄武統台灣的現狀下，一旦「台灣有事」時要如何安全撤離日本公民，仍是待解決的問題。

三國 日本經濟

延伸閱讀

日相岸田文雄6日起訪首爾 與尹錫悅回顧雙邊合作成果

華府智庫：民怨高漲 人質之死把以色列推向崩潰

日相岸田文雄所率派閥申請解散 自民黨內第2例

哈瑪斯美籍以色列人質下葬…母痛哭：330天的折磨 你終於自由了

相關新聞

印尼公布13國家、地區免簽待遇 未納入台灣

印尼政府宣佈，8月底開始給予13個國家與地區免簽待遇，其中包括香港、汶萊、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、新加坡和泰國等...

「台灣有事」憂懼升高…日相岸田將訪南韓 可能簽署第3國撤僑合作備忘錄

日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非...

教宗12天訪亞太4國 首站抵雅加達將親自主持彌撒

87歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達以穆斯林居多的印尼，展開亞洲暨太平洋4國之旅。這是他成為...

聯合國專家發聲警告：伊朗8月處決人數激增 今年已破400人

聯合國（UN）獨立專家小組今天發聲警告，伊朗單月執行死刑人數由7月通報的45人激增到8月的至少81人，使得今年以來處決人...

影／美國陸戰隊員遭15人襲擊！土耳其民族主義者高呼「美國佬回家！」

土耳其西部的一夥土國民族主義者2日下午攻擊美國陸戰隊員，導致15人被捕。美方官員則表示，2名美國陸戰隊員遭到襲擊後平安無...

日相岸田文雄6日起訪首爾 與尹錫悅回顧雙邊合作成果

南韓總統尹錫悅辦公室3日表示，日本首相岸田文雄將於6日至7日訪問首爾，以參與一場高峰會。兩國領袖屆時將檢視增進韓日合作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。