吉里巴斯前總統憂中國影響力 鼓勵台灣加強美澳合作

吉里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）今天接受中央社訪問，對中國在太平洋地區影響力擴大提出擔憂。他指出，中國正積極改變這個地區的政治動態，自2019年來中國的影響力已經使吉里巴斯現任政府變得「非常順從」。

湯安諾於2003年7月至2016年3月擔任吉里巴斯總統，其任內與中華民國建交。不過2019年9月，吉里巴斯宣布與中華民國斷交，與中國復交，結束與台灣16年外交關係。

湯安諾今天出席澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）於雪梨舉辦的「雪梨對談」（The SydneyDialogue），會後接受中央社記者訪問。

對於中國深化對南太平洋島國影響力，湯安諾表示：「他們（中國）非常積極，中國正在改變吉里巴斯的政治動態」，他認為中國有著不同的體制，而這令人擔憂，因為這種體制有可能在區域內擴散，並逐漸成為常態。

湯安諾強調，「重點並非我們是民主體制、但中國不是，而是中國正試圖推行其政治體制，這種情況已在吉里巴斯發生。」

湯安諾指出，自2019年來，中國設法讓吉里巴斯政府變得「非常順從，基本上完全受制於中國的影響」，這種情況令人遺憾，這也引發了治理問題，「例如我們是否還是一個民主國家，尤其是媒體自由也正逐步受限。」

記者問及索羅門群島在中國影響下，日前試圖將台灣排除在「太平洋島國論壇」（PIF）之外的行動時，湯安諾表示，「我不認為任何非論壇成員國應該對論壇事務發表意見」。他認為，所羅門群島的立場應是孤立的，其他成員國也不希望看到論壇再次出現分裂的局面。

對於台灣在太平洋島國中的合作參與，湯安諾建議台灣加強與美國與澳洲在區域內的合作，例如在漁業方面。僅管中國也會因不想失去影響力而迅速行動，不過他認為，「中國的經濟實力不如過去那樣強大，所以他們可能無法在所有國家這樣做。」