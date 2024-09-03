快訊

晶片股湧賣壓！美股9月首交易日早盤盡墨 輝達重挫逾7% 台積ADR跌6%

柯文哲政治獻金假帳案 北檢深夜再緊急傳喚李文宗到案

吉里巴斯前總統憂中國影響力 鼓勵台灣加強美澳合作

中央社／ 雪梨3日專電

吉里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）今天接受中央社訪問，對中國在太平洋地區影響力擴大提出擔憂。他指出，中國正積極改變這個地區的政治動態，自2019年來中國的影響力已經使吉里巴斯現任政府變得「非常順從」。

湯安諾於2003年7月至2016年3月擔任吉里巴斯總統，其任內與中華民國建交。不過2019年9月，吉里巴斯宣布與中華民國斷交，與中國復交，結束與台灣16年外交關係。

湯安諾今天出席澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）於雪梨舉辦的「雪梨對談」（The SydneyDialogue），會後接受中央社記者訪問。

對於中國深化對南太平洋島國影響力，湯安諾表示：「他們（中國）非常積極，中國正在改變吉里巴斯的政治動態」，他認為中國有著不同的體制，而這令人擔憂，因為這種體制有可能在區域內擴散，並逐漸成為常態。

湯安諾強調，「重點並非我們是民主體制、但中國不是，而是中國正試圖推行其政治體制，這種情況已在吉里巴斯發生。」

湯安諾指出，自2019年來，中國設法讓吉里巴斯政府變得「非常順從，基本上完全受制於中國的影響」，這種情況令人遺憾，這也引發了治理問題，「例如我們是否還是一個民主國家，尤其是媒體自由也正逐步受限。」

記者問及索羅門群島在中國影響下，日前試圖將台灣排除在「太平洋島國論壇」（PIF）之外的行動時，湯安諾表示，「我不認為任何非論壇成員國應該對論壇事務發表意見」。他認為，所羅門群島的立場應是孤立的，其他成員國也不希望看到論壇再次出現分裂的局面。

對於台灣在太平洋島國中的合作參與，湯安諾建議台灣加強與美國與澳洲在區域內的合作，例如在漁業方面。僅管中國也會因不想失去影響力而迅速行動，不過他認為，「中國的經濟實力不如過去那樣強大，所以他們可能無法在所有國家這樣做。」

吉里巴斯 澳洲

延伸閱讀

賴清德批陸無視俄侵占領土 俄回嗆賴很「戰狼」

賴總統軍人節赴台南 慰問823遺族呂陳氣

賴總統首度主持秋祭 韓國瑜大聲唱國歌

賴清德當面邀請嘉義城隍廟董事長賴永川當國策顧問 原因曝光

相關新聞

印尼公布13國家、地區免簽待遇 未納入台灣

印尼政府宣佈，8月底開始給予13個國家與地區免簽待遇，其中包括香港、汶萊、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、新加坡和泰國等...

「台灣有事」憂懼升高…日相岸田將訪南韓 可能簽署第3國撤僑合作備忘錄

日媒報導，日韓政府將簽署一份在第三國發生緊急情況時，互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。由於中東和非...

教宗12天訪亞太4國 首站抵雅加達將親自主持彌撒

87歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達以穆斯林居多的印尼，展開亞洲暨太平洋4國之旅。這是他成為...

聯合國專家發聲警告：伊朗8月處決人數激增 今年已破400人

聯合國（UN）獨立專家小組今天發聲警告，伊朗單月執行死刑人數由7月通報的45人激增到8月的至少81人，使得今年以來處決人...

影／美國陸戰隊員遭15人襲擊！土耳其民族主義者高呼「美國佬回家！」

土耳其西部的一夥土國民族主義者2日下午攻擊美國陸戰隊員，導致15人被捕。美方官員則表示，2名美國陸戰隊員遭到襲擊後平安無...

日相岸田文雄6日起訪首爾 與尹錫悅回顧雙邊合作成果

南韓總統尹錫悅辦公室3日表示，日本首相岸田文雄將於6日至7日訪問首爾，以參與一場高峰會。兩國領袖屆時將檢視增進韓日合作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。