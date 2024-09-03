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南非前總統愛女將嫁史瓦帝尼國王 蘆葦節舞會定終身

中央社／ 史瓦帝尼洛班巴2日綜合外電報導

南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）的愛女今天與數百名女性一起在傳統儀式上為友邦史瓦帝尼國王跳舞，確認她與國王訂下終身。

法新社報導，21歲的諾姆塞巴（Nomceba Zuma）今天與來自史瓦帝尼王國的5000名民眾一起參加一年一度的蘆葦節（Reed Dance）舞會。這場舞會在距首都姆巴巴內（Mbabane）東南方23公里的洛班巴（Lobamba）盧齊齊尼王宮（Ludzidzini RoyalVillage）舉行。

蘆葦節是一項選美活動，吸引成千上萬年輕處女參與，她們在國王面前載歌載舞，國王則可從中挑選一位新妻子。現年56歲的恩史瓦帝三世國王（KingMswati III）目前已有至少14名妻子，其中一些女子在未成年時嫁給他，他育有至少25名子女。

國王的兄弟上週表示，諾姆塞巴將以王室未婚妻或妃子（liphovela）的身分參加蘆葦節舞會。

諾姆塞巴的82歲父親朱瑪（Jacob Zuma）也遵循一夫多妻制的傳統，至少擁有20個孩子。

朱瑪於2009年當選南非總統，但2018年在貪腐疑雲中被迫下台，並由長期競爭對手、現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）取代。

南非 史瓦帝尼 選美

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