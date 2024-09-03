南非前總統愛女將嫁史瓦帝尼國王 蘆葦節舞會定終身
南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）的愛女今天與數百名女性一起在傳統儀式上為友邦史瓦帝尼國王跳舞，確認她與國王訂下終身。
法新社報導，21歲的諾姆塞巴（Nomceba Zuma）今天與來自史瓦帝尼王國的5000名民眾一起參加一年一度的蘆葦節（Reed Dance）舞會。這場舞會在距首都姆巴巴內（Mbabane）東南方23公里的洛班巴（Lobamba）盧齊齊尼王宮（Ludzidzini RoyalVillage）舉行。
蘆葦節是一項選美活動，吸引成千上萬年輕處女參與，她們在國王面前載歌載舞，國王則可從中挑選一位新妻子。現年56歲的恩史瓦帝三世國王（KingMswati III）目前已有至少14名妻子，其中一些女子在未成年時嫁給他，他育有至少25名子女。
國王的兄弟上週表示，諾姆塞巴將以王室未婚妻或妃子（liphovela）的身分參加蘆葦節舞會。
諾姆塞巴的82歲父親朱瑪（Jacob Zuma）也遵循一夫多妻制的傳統，至少擁有20個孩子。
朱瑪於2009年當選南非總統，但2018年在貪腐疑雲中被迫下台，並由長期競爭對手、現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）取代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言