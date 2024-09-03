歐盟「內閣」人選出爐 性別黨派失衡將受議會責難

功能類似一般國家內閣的歐盟執委會新一屆人選出爐，來自歐盟27國各自提名的整體結果呈現女性僅占1/3、最大黨團占近半數的失衡現象，10月歐洲議會人事同意權審查時料將受責難。

歐洲聯盟（EU）5年一度的人事換屆過程長達半年，自6月歐洲議會（European Parliament）改選、7月歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）獲議會通過連任，目前進行到范德賴恩「內閣」重組階段。

歐盟27國在執委會各有一席，除了范德賴恩所屬的德國，以及執委會位階第2高的對外事務高級代表已在歐盟高峰會同意下提名愛沙尼亞前總理卡拉斯（Kaja Kallas），其他25國在8月底前須陸續提出自家執委名單。昨天比利時最後一個提交執委名單後，全部人選終於出爐。

根據歐盟遊戲規則，要推派誰出任執委是各國獨有的權責，但各國人選將在執委會負責哪個政策領域，也就是類似哪個部會首長，則掌握在范德賴恩手中。

范德賴恩如同5年前「組閣」做法，要求各國提出一男一女兩個人選供她揀擇，以達到性別平衡。不過這次只有保加利亞提名兩位，其他國家都只推出一人，結果多達17國只提出一位男性。

換言之，因范德賴恩在保加利亞的兩位人選中很可能女士優先，加上她自己和卡拉斯，執委會27人的男女比例將成17:10。她現有的內閣共有12名女性，也未達半數。

整個8月，歐盟政媒圈最熱門話題除了美國總統選舉，就是范德賴恩能否保住執委會性別平衡的形象，而她的籌碼就是主責政策領域的分配權。例如羅馬尼亞就在昨天將原本已提名的男性人選換成女性。

「歐洲動態」（Euractiv）報導，羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）在向媒體說明更換人選時明白表達這是出自范德賴恩的要求，而他相信該國人選將在執委會獲得有意義的職務。

許多國家希望獲得主導歐盟財經政策的職務，目前歐盟較大經濟體如法國、義大利就分別握有產業和財政兩個執委。范德賴恩用性別換權力這招對大國較沒用，因此歐媒指出她將會在9月中宣布執委職務分配前，繼續向小國遊說換人。

另一個執委會人事「茶壺裡的風暴」是黨派問題。根據目前名單，歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）就占了13名，第2大黨團社會黨（S&D，或稱PES）只有4名，第5大黨團「歐洲復興」（Renew）則有5席。這三個黨團是議會通過法案及聯手支持范德賴恩連任的主力。

政治新聞網站Politico歐洲版指出，中間偏左的社會黨對執委會缺乏「政治平衡」不滿，認為范德賴恩內閣不應由中間偏右的EPP主導。

執委人選須經歐洲議會過半數投票同意，這將是下一個戰場。2019年執委人選在議會各委員會的資格審查階段，就有3位被「退貨」，相關國家須重新提名。

這一次，除了性別、黨派可能成為議會攻防焦點，「歐洲動態」報導，部分捷克籍的右派歐洲議會議員，已表示反對西班牙執委人選。

西班牙提名社會黨的環境部長黎貝拉（TeresaRibera）為歐盟執委，一般預料她很可能主管歐盟「綠色新政」（Green Deal），但捷克右派政黨對她的強烈反核立場有疑慮，也反對激進的減碳政策。

在議會委員會各別審查執委人選後，全部名單將送到議會大會上一次表決，因此，若有人選在委員會審查時受阻，須待重新提名、審查，以利全部過關。預期順利的話，11月初范德賴恩的新內閣將可上任，否則拖到明年1月也不無可能。