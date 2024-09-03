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日相岸田文雄6日起訪首爾 與尹錫悅回顧雙邊合作成果
南韓總統尹錫悅辦公室3日表示，日本首相岸田文雄將於6日至7日訪問首爾，以參與一場高峰會。兩國領袖屆時將檢視增進韓日合作的相關工作進展，並討論深化兩國夥伴關係的方法。
路透3日引述尹錫悅辦公室聲明報導，雙方將回顧透過11輪峰會所達成的合作成果，並討論發展雙邊、區域和全球合作的未來方向。
岸田所屬的自民黨27日將改選總裁（黨魁），但他已表明不尋求連任，意味日相將換人。日媒共同社3日報導，去年起擔任岸田左右手的內閣官房長官林芳正，已於同日在記者會宣布將參選自民黨總裁。
林芳正也成為繼數位大臣河野太郎後，第2名宣布角逐該黨總裁的現任閣員。其他宣布參選的還有前防衛大臣石破茂、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之。熱門人選之一、前環境大臣小泉進次郎預計6日正式宣布參選。
路透指出，尹錫悅2022年上任後，修復韓日關係、改善安全合作以因應朝鮮的軍事威脅成為其外交要務，讓時常不太友好的日韓關係解凍。
尹錫悅上周曾說，雖然美國和日本領袖近期都會換人，但南韓與美、日的合作會持續。尹錫悅辦公室聲明，岸田預計會對下任日相，就外交政策和雙邊連結的未來發展，基於他的經驗提供具建設性的建議。
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