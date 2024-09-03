快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅「她」勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

聯合國專家發聲警告：伊朗8月處決人數激增 今年已破400人

中央社／ 日內瓦2日綜合外電報導
伊朗單月執行死刑人數由7月通報的45人激增到8月的至少81人，使得今年以來處決人數累計已超過400人。 歐新社
伊朗單月執行死刑人數由7月通報的45人激增到8月的至少81人，使得今年以來處決人數累計已超過400人。 歐新社

聯合國（UN）獨立專家小組今天發聲警告，伊朗單月執行死刑人數由7月通報的45人激增到8月的至少81人，使得今年以來處決人數累計已超過400人，包括15名女性。

法新社報導，聯合國11人人權專家小組在聲明中表示：「我們對於伊朗處決人數如此急遽升高深感擔憂。」

這些專家包括聯合國針對伊朗人權狀況及針對法外處決、即審即決和任意處決問題的特別報告員。他們由聯合國人權理事會（UNHRC）委任，但不代表聯合國。

根據國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體的說法，伊朗每年處決人數在全世界僅次於中國。

聯合國專家小組指出，伊朗8月遭執行的死刑犯當中，有41人是毒品相關罪名被判有罪。他們表示：「處決毒品罪犯，違反了國際標準。」

對於伊朗2021年以來毒品犯罪處決人數大增，僅去年一年就執行了400多件相關死刑，聯合國專家感到十分遺憾。

他們「極其擔心無辜者可能已遭到處決」，呼籲停止執行這類死刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

伊朗 死刑 聯合國

延伸閱讀

參與聯合國外交部推短片 傳達台灣半導體全球貢獻

推聯合國辯論2758號決議文？ 田中光：維持穩健踏實

如何正確清洗魚肉？生鮮專家提醒生鮮魚肉受污染6地雷

聯合國秘書長訪新加坡 星總統：支持加強多邊主義

相關新聞

聯合國專家發聲警告：伊朗8月處決人數激增 今年已破400人

聯合國（UN）獨立專家小組今天發聲警告，伊朗單月執行死刑人數由7月通報的45人激增到8月的至少81人，使得今年以來處決人...

影／美國陸戰隊員遭15人襲擊！土耳其民族主義者高呼「美國佬回家！」

土耳其西部的一夥土國民族主義者2日下午攻擊美國陸戰隊員，導致15人被捕。美方官員則表示，2名美國陸戰隊員遭到襲擊後平安無...

日相岸田文雄6日起訪首爾 與尹錫悅回顧雙邊合作成果

南韓總統尹錫悅辦公室3日表示，日本首相岸田文雄將於6日至7日訪問首爾，以參與一場高峰會。兩國領袖屆時將檢視增進韓日合作的...

林芳正宣布參選日本自民黨總裁 從政30年二度問鼎大位

日本內閣官房長官林芳正今天正式宣布參選自民黨總裁。他強調自己曾歷任防衛大臣等要職說，「會善用至今所累積的經驗與成績來為國...

外來資訊急速擴大！金正恩掌權近13年 出逃菁英高官比前朝多2倍

北韓領導人金正恩掌權近13年以來，一項統計顯示，出逃的菁英高官已是他父親金正日時代的兩倍。

緬甸軍政府搞壞經濟 CNN：窮人賣腎 1顆報酬3000美元

緬甸窮人悲歌，不少人在社群賣腎，美國媒體CNN追蹤調查一年發現，一名年輕爸爸在社交平台上賣器官，賣一顆腎，報酬是3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。