聯合國專家發聲警告：伊朗8月處決人數激增 今年已破400人

聯合國（UN）獨立專家小組今天發聲警告，伊朗單月執行死刑人數由7月通報的45人激增到8月的至少81人，使得今年以來處決人數累計已超過400人，包括15名女性。

法新社報導，聯合國11人人權專家小組在聲明中表示：「我們對於伊朗處決人數如此急遽升高深感擔憂。」

這些專家包括聯合國針對伊朗人權狀況及針對法外處決、即審即決和任意處決問題的特別報告員。他們由聯合國人權理事會（UNHRC）委任，但不代表聯合國。

根據國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體的說法，伊朗每年處決人數在全世界僅次於中國。

聯合國專家小組指出，伊朗8月遭執行的死刑犯當中，有41人是毒品相關罪名被判有罪。他們表示：「處決毒品罪犯，違反了國際標準。」

對於伊朗2021年以來毒品犯罪處決人數大增，僅去年一年就執行了400多件相關死刑，聯合國專家感到十分遺憾。

他們「極其擔心無辜者可能已遭到處決」，呼籲停止執行這類死刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885