林芳正宣布參選日本自民黨總裁 從政30年二度問鼎大位

日本內閣官房長官林芳正今天正式宣布參選自民黨總裁。他強調自己曾歷任防衛大臣等要職說，「會善用至今所累積的經驗與成績來為國家服務」。這是他從政近30年第二度問鼎大位。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本經濟新聞報導，目前已宣布參選的人選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂，及61歲數位大臣河野太郎。林芳正是宣布參選的第4人。

林芳正今天在國會舉行參選記者會，談到自民黨內爆發的派閥政治獻金違法醜聞時說，「已成嚴重損害（黨的）信賴的事態」，並表示會在盡全力努力挽回民眾對自民黨信賴同時，找回能獲得民眾共鳴的政治。

林芳正曾在自民黨在野時期的2012年9月參選過總裁，這次是第2次參選。

林芳正曾在已提出解散申請的黨內派閥「岸田派」中，擔任過僅次於會長的「座長」職務，並在岸田執政時擔任過外務大臣及官房長官，一直以來支持著岸田。目前預想林芳正在外交、經濟及財政方面將延襲岸田政策。

林芳正原本預訂8月下旬就要宣布參選總裁，但因為颱風珊珊侵襲，身為負責政府危機管理的官房長官以防颱為優先，所以延後宣布。

林芳正是山口縣第3選區選出的眾議員，東京大學畢業後曾任三井物產公司職員等職務，1995年時首度當選參議員，並在擔任5屆參議員時轉換跑道順利當選眾議員。