快訊

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

成黑馬接任台北101董座！賈永婕笑喊：總經理負責專業精準 我負責美麗時尚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林芳正宣布參選日本自民黨總裁 從政30年二度問鼎大位

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本內閣官房長官林芳正今天正式宣布參選自民黨總裁。 美聯社
日本內閣官房長官林芳正今天正式宣布參選自民黨總裁。 美聯社

日本內閣官房長官林芳正今天正式宣布參選自民黨總裁。他強調自己曾歷任防衛大臣等要職說，「會善用至今所累積的經驗與成績來為國家服務」。這是他從政近30年第二度問鼎大位。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本經濟新聞報導，目前已宣布參選的人選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂，及61歲數位大臣河野太郎。林芳正是宣布參選的第4人。

林芳正今天在國會舉行參選記者會，談到自民黨內爆發的派閥政治獻金違法醜聞時說，「已成嚴重損害（黨的）信賴的事態」，並表示會在盡全力努力挽回民眾對自民黨信賴同時，找回能獲得民眾共鳴的政治。

林芳正曾在自民黨在野時期的2012年9月參選過總裁，這次是第2次參選。

林芳正曾在已提出解散申請的黨內派閥「岸田派」中，擔任過僅次於會長的「座長」職務，並在岸田執政時擔任過外務大臣及官房長官，一直以來支持著岸田。目前預想林芳正在外交、經濟及財政方面將延襲岸田政策。

林芳正原本預訂8月下旬就要宣布參選總裁，但因為颱風珊珊侵襲，身為負責政府危機管理的官房長官以防颱為優先，所以延後宣布。

林芳正是山口縣第3選區選出的眾議員，東京大學畢業後曾任三井物產公司職員等職務，1995年時首度當選參議員，並在擔任5屆參議員時轉換跑道順利當選眾議員。

日本經濟 林芳正 自民黨

延伸閱讀

日相岸田文雄所率派閥申請解散 自民黨內第2例

颱風打亂布局 自民黨4議員延至9月宣布參選總裁

颱風珊珊襲日 打亂小泉與林芳正參選總裁步調

日本自民黨總裁選舉 小泉進次郎民調居冠、石破茂次之

相關新聞

北韓7年來「非法收入」破2000億元！靠走私1物賺超大

南韓國家戰略研究院3日發布一份報告顯示，北韓政府從2017年至2023年間透過煤炭走私、網路攻擊等非法手段，賺取62.9...

巴西的X封鎖令：調查極右派假資訊的大法官槓上馬斯克

「馬斯克不能因為有錢，就要全世界配合他。」巴西最高法院大法官莫瑞斯已經與富豪馬斯克陷入連月爭端，原因是馬斯克旗下的社群平台X（前Twitter）。此前莫瑞斯下令刪除大量極右社群帳號，馬斯克對此不滿並拒絕，雙方槓上。2024年8月X在巴西的法律代表離職後，X在巴西境內就沒有代表人，莫瑞斯要求任命一位新的代表遭拒，於是莫瑞斯下令封鎖X，同時為了逼迫X繳納300萬美元的罰款，同屬馬斯克旗下的星鏈（Starlink）巴西帳戶也被凍結。馬斯克強烈批評莫瑞斯傷害言論自由，巴西總統魯拉則支持莫瑞斯，並指出：「世界沒有義務，僅僅因為馬斯克有錢，就必須配合他的極右意識形態。」

載有15萬噸原油！希臘油輪紅海遇襲10多天還在燒 救援行動展開中

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，希臘籍油輪「舒尼恩號」上月在葉門外海遭叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊之後仍在...

林芳正宣布參選日本自民黨總裁 從政30年二度問鼎大位

日本內閣官房長官林芳正今天正式宣布參選自民黨總裁。他強調自己曾歷任防衛大臣等要職說，「會善用至今所累積的經驗與成績來為國...

外來資訊急速擴大！金正恩掌權近13年 出逃菁英高官比前朝多2倍

北韓領導人金正恩掌權近13年以來，一項統計顯示，出逃的菁英高官已是他父親金正日時代的兩倍。

緬甸軍政府搞壞經濟 CNN：窮人賣腎 1顆報酬3000美元

緬甸窮人悲歌，不少人在社群賣腎，美國媒體CNN追蹤調查一年發現，一名年輕爸爸在社交平台上賣器官，賣一顆腎，報酬是3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。