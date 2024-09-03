歐盟執委會高層人選浮現 傳義極右派任經濟副主席
德國「世界報」今天報導，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）高層團隊已經定案，重要的經濟副主席一職將由義大利極右翼候選人出任。
范德賴恩7月取得執委會主席的第2個任期，她預定在6日各國提名候選人的最後期限後，公布她提議的人選。
「世界報」（Die Welt）引述歐盟高級外交官和執委會內部報導，范德賴恩將任命極右翼「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）、現任義大利歐洲事務部長的費托（Raffaele Fitto）擔任執行副主席，負責經濟和疫情後復甦。
這個職位將監督歐盟數以千億歐元的疫情復甦基金運用。
其他被任命為副主席的還包括來自拉脫維亞、現任
歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。「世界報」指出，他將負責歐盟擴張和烏克蘭重建。
根據「世界報」，法國的歐盟內部市場專員布勒東（Thierry Breton）將承擔產業和戰略自主權。
西班牙環境部長黎貝拉（Teresa Ribera）被選為「過渡」部長，將負責包括生態和數位事務。
歐盟外交政策負責人的提名人、愛沙尼亞即將卸任的領導人卡拉斯（Kaja Kallas）也將被任命為執行副主席。
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