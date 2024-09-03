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日相岸田文雄所率派閥申請解散 自民黨內第2例

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本首相岸田文雄所率自民黨內派閥「岸田派」，今天已向日本總務省提出解散申請，是繼森山派後第2例。美聯社
日本首相岸田文雄所率自民黨內派閥「岸田派」，今天已向日本總務省提出解散申請，是繼森山派後第2例。美聯社

日本首相岸田文雄所率自民黨內派閥「岸田派」，今天已向日本總務省提出解散申請，是繼森山派後第2例。日媒分析，選在自民黨總裁選舉前申請解散，意圖展現「去派閥」態度。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞、朝日電視台及TBS電視台報導，自民黨內共有6個派閥，岸田派（宏池會）是繼森山派後第2個申請解散的派閥。

●岸田派歷史最悠久 曾出過5位首相

前首相池田勇人67年前成立宏池會（現在的岸田派），是自民黨內6個派閥中歷史最悠久的一個，曾經出過5位首相。岸田派今天向總務省提出解散申請，如獲受理正式解散的話，將結束長達67年的歷史。

岸田派解散時機選在自民黨總裁選舉前，意圖切割派閥造成的「政治與金錢」問題，展現出「去派閥」的明確態度。

岸田派剩餘資金目前以捐贈給自民黨中央黨部為方向進行協調。原本有意捐贈給日本紅十字會等公益團體，但此舉恐有違公職選舉法規定的「禁止針對選區內進行捐款」，因此決定捐給黨中央。

根據岸田派政治獻金收支報告書，截至2022年底時的餘額為7833萬日圓。派閥收入除了每年一次的政治獻金募款餐會收入外，還有所屬議員每月繳交的5萬日圓會費。

受到自民黨內爆發派閥違反政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）醜聞，岸田2023年12月表明離開岸田派，並於今年1月決定解散岸田派。

自民黨內包括安倍派、茂木派及二階派，也都朝提出解散申請推動相關工作，包括租借辦公室的解約及剩餘資金的處理等手續。

森山派今年4月向總務省提出解散申請，並將派閥剩餘資金分給所屬議員，是自民黨內第一個提出解散申請的派閥。

●派閥讓權力集中 成「政治與金錢」問題溫床

日媒過去報導，自民黨派閥的5大功能分別是在總裁（黨主席）選舉中以派閥人數力量，協助派閥屬意人選獲勝；透過派閥政治獻金募款餐會募得款項，分配給旗下議員。

在人事方面，派閥可運作讓旗下議員擔任中央政府或黨內職務；在選舉方面，派閥可全力為旗下議員輔選；派閥也可以作為媒介，傳達自民黨內運作及國會日程等情報。

自民黨內最大派閥其實擁有接近事實上的首相決定權，且對於閣員及黨內一級主管人事，各派閥也都擁有影響力。

派閥曾發揮提高以總裁作為頂點的黨內統治功能，實際上卻成為為了決定總裁的權力鬥爭舞台。派閥領袖經常以人數為籌碼，制訂總裁選舉的選戰策略。

不僅如此，派閥內的議員還可獲得來自派閥政治獻金募款餐會等募得的資金，及擔任首相或黨中央所安排的職務。有看法指出，派閥讓權力集中在特定擁有實力的人身上，形成「政治與金錢」問題溫床的弊病。

岸田文雄 日本 自民黨 議員

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