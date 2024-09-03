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載有15萬噸原油！希臘油輪紅海遇襲10多天還在燒 救援行動展開中

中央社／ 杜拜2日綜合外電報導
希臘籍油輪「舒尼恩號」上月在葉門外海遭叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊之後仍在燃燒，救援行動今天正在進行中。路透
希臘籍油輪「舒尼恩號」上月在葉門外海遭叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊之後仍在燃燒，救援行動今天正在進行中。路透

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，希臘籍油輪「舒尼恩號」上月在葉門外海遭叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊之後仍在燃燒，救援行動今天正在進行中。

懸掛希臘國旗的「舒尼恩號」（Sounion）油輪8月21日於荷台達（Hodeida）外海遭到「青年運動」武裝分子攻擊，當時船上載有15萬噸原油。

法新社報導，美軍中央司令部在社群平台X發文指出，在紅海南部的「救援工作正在進行中」，這艘已無法行駛的油輪「仍在燃燒，可能構成重大環境災難威脅」。

背後有伊朗撐腰的「青年運動」表示，他們在船上安裝誘殺裝置並引爆炸藥。

美軍中央司令部譴責青年運動這類攻擊「魯莽」，矢言「持續與國際夥伴和盟友」合作保護貿易，並降低對此區造成的環境衝擊。

歐洲聯盟（EU）名為「盾牌」（Aspides，希臘語）的紅海海軍任務今天早些時候表示：「將由拖船負責救援工作，而紅海海軍任務將保護這些拖船，協助拖船作業以避免造成環境災難。」

紅海海軍任務在聲明中又說：「舒尼恩號主甲板上數處大火繼續燃燒…船本身沒有明顯的漏油跡象」。

舒尼恩號船員由23名菲律賓人和兩名俄羅斯人組成。在遭到攻擊後一天，船員被「盾牌」任務中的一艘法國護衛艦救起。

希臘 紅海 葉門

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