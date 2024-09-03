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北韓7年來「非法收入」破2000億元！靠走私1物賺超大
南韓國家戰略研究院3日發布一份報告顯示，北韓政府從2017年至2023年間透過煤炭走私、網路攻擊等非法手段，賺取62.9億美元（約新台幣2012億元）。
韓聯社報導，南韓國家戰略研究院綜合考量韓國政府、外國政府和專業機構經分析推算出的北韓網路犯罪收益、北韓外派的信息技術（IT）人員及普通勞務規模、煤炭非法走私規模等因素後，得出上述結論。
北韓非法收益中，煤炭走私收益居首，為21.5億美元，其後依次為向中俄輸出勞務（17.5億美元）、非法網路活動（13.5億美元）。據估計，北韓去年向俄羅斯出口砲彈等武器也賺取至少5.4億美元。
報導指出，過去近7年，北韓的合法貿易額出現82.5億美元的逆差，但若算上上述非法收益，北韓對外貿易逆差規模則縮小至19.7億美元。
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