北韓7年來「非法收入」破2000億元！靠走私1物賺超大

「馬斯克不能因為有錢，就要全世界配合他。」巴西最高法院大法官莫瑞斯已經與富豪馬斯克陷入連月爭端，原因是馬斯克旗下的社群平台X（前Twitter）。此前莫瑞斯下令刪除大量極右社群帳號，馬斯克對此不滿並拒絕，雙方槓上。2024年8月X在巴西的法律代表離職後，X在巴西境內就沒有代表人，莫瑞斯要求任命一位新的代表遭拒，於是莫瑞斯下令封鎖X，同時為了逼迫X繳納300萬美元的罰款，同屬馬斯克旗下的星鏈（Starlink）巴西帳戶也被凍結。馬斯克強烈批評莫瑞斯傷害言論自由，巴西總統魯拉則支持莫瑞斯，並指出：「世界沒有義務，僅僅因為馬斯克有錢，就必須配合他的極右意識形態。」

2024-09-03 13:35