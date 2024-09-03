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M痘病例激增 雪梨防疫示警：男同性戀高風險群快接種疫苗

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
丹麥公司Bavarian Nordic的M痘疫苗。路透
丹麥公司Bavarian Nordic的M痘疫苗。路透

澳洲在2022年在M痘（mpox）疫情爆發後六個月內幾乎全面加以清除，但如今情況急轉直下，病例暴增， 凸顯出要防範這種可能更危險的病毒必須加強疫苗接種。

在為高風險族群免費接種疫苗、積極宣傳安全的性行為並提高公眾意識之後，澳洲從2022年底之後的好幾個月沒再出現M痘病例。過去一整年僅26例。

但在新M痘病毒可能引發嚴重全球疫情的情況下，澳洲如今大不妙，光是8月就有179例，超過2022和2023年加總 起來的病例數，而2024年迄今共出現近400例。

澳洲還沒有通報感染較危險Ib型病毒的個案，但感染較不嚴重IIb病毒的人數激增，此事凸顯提高疫苗接種率的重要性，儘管疫苗不能提供百分之百的防護力。

目前為止，澳洲通報的550多例裡，只有一位女性，顯示被傳染的幾乎全是男同性戀者。

新南威爾斯大學柯比研究所（Kirby Institute）的HIV流行病學與預防主管Andrew Grulich表示：「在澳洲，短期對策毫無疑問地必須是提高男同性戀與雙性戀男子的疫苗接種率。我們必須讓男同性戀得知M痘又回來了，不會走了，接下來就是要接種疫苗。」

他說，澳洲人口最多的新南威爾斯和維多利亞兩省進行社區調查發現，只有一半的男同性戀和雙性戀男子接種了疫苗，這使得許多人易受感染。上個月幾乎有三分之二的病例發生在新南威爾斯首府雪梨和該省其他地區。

維多利亞省衛生主管官員Clare Looker表示，維省大多數病例都是未接種疫苗或只接種了一劑疫苗的人，必須接種兩劑疫苗才能達到最佳保護效果。

彭博資訊報導，根據英國衛生安全局科學家的研究，接種丹麥公司Bavarian Nordic的兩劑天花疫苗對預防M痘有82%的效果。雖然英國去年有半數病例是已接種疫苗的人，但他們沒人住院，顯示疫苗「可能預防嚴重疾病」。

M痘 澳洲 疫苗

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