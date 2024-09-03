快訊

抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

靠「走私1物」賺超大！北韓7年來非法收入破2000億元

有錢就任性？巴西大法官封鎖X 槓上馬斯克

聯合國秘書長訪新加坡 星總統：支持加強多邊主義

中央社／ 新加坡3日專電
聯合國秘書長古特瑞斯。新華社
聯合國秘書長古特瑞斯。新華社

聯合國秘書長古特瑞斯結束新加坡訪問，期間會見多名政要。新加坡總統尚達曼表示，新加坡積極支持聯合國重振和加強多邊主義工作，找到改革全球治理的方法，才能讓各國合作滿足人道需求。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8月31日至9月2日訪問新加坡，新加坡總理黃循財設宴招待，並表示新加坡倡議成立的小國論壇（Forum of SmallStates）是支持聯合國的方式之一。

小國論壇是聯合國的一個非正式平台，1992年由新加坡倡議成立，讓人口少於1000萬的國家討論有關共同利益的議題。如今論壇成員國已增至108個。

黃循財指出，新加坡1965年加入聯合國時，承諾堅定支持聯合國憲章的原則理念，確保各國福祉、安全和領土完整，沒有一個國家能獨自解決全球挑戰，因此需要持續的國際合作，尤其在聯合國的層面。

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在臉書發文表示，新加坡一直積極支持聯合國重振和加強多邊主義所做的工作。

尚達曼指出，世界已經發生不可逆轉的變化，不僅更多極化，大國之間在各個領域的競爭更加激烈。不過，要適應這個新時代，讓各國能夠在共同關注的領域合作，以滿足迫切的人道主義需求，就必須找到改革全球治理的方法。

他說，如此一來，才能應對全球暖化、未來流行疫情的風險，以及對人工智慧進行良好治理以造福所有國家。「至少我們要避免繼續走向一個分裂的世界」。

新加坡身為全球化最大獲益者之一，成功在過去幾十年來翻身成為全球經濟與貿易中心。黃循財日前曾指出，現今保護主義抬頭，日益高漲的經濟民族主義情緒，正挑戰多邊貿易體系，新加坡必須與世界連結，讓國家在競爭中脫穎而出、維持地位。

新加坡 聯合國 黃循財

延伸閱讀

聯合國大會將開議 外交部主推2758號決議無涉台灣

87歲教宗出訪亞洲 健康與大陸議題受關注

爽收667萬卻放鴿子！台灣「人生講師」星國賣課沒開成 20多名學生怒報警

星總理示警美中競爭為地緣隱憂 學者：管理風險是重點

相關新聞

巴西的X封鎖令：調查極右派假資訊的大法官槓上馬斯克

「馬斯克不能因為有錢，就要全世界配合他。」巴西最高法院大法官莫瑞斯已經與富豪馬斯克陷入連月爭端，原因是馬斯克旗下的社群平台X（前Twitter）。此前莫瑞斯下令刪除大量極右社群帳號，馬斯克對此不滿並拒絕，雙方槓上。2024年8月X在巴西的法律代表離職後，X在巴西境內就沒有代表人，莫瑞斯要求任命一位新的代表遭拒，於是莫瑞斯下令封鎖X，同時為了逼迫X繳納300萬美元的罰款，同屬馬斯克旗下的星鏈（Starlink）巴西帳戶也被凍結。馬斯克強烈批評莫瑞斯傷害言論自由，巴西總統魯拉則支持莫瑞斯，並指出：「世界沒有義務，僅僅因為馬斯克有錢，就必須配合他的極右意識形態。」

北韓7年來「非法收入」破2000億元！靠走私1物賺超大

南韓國家戰略研究院3日發布一份報告顯示，北韓政府從2017年至2023年間透過煤炭走私、網路攻擊等非法手段，賺取62.9...

載有15萬噸原油！希臘油輪紅海遇襲10多天還在燒 救援行動展開中

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，希臘籍油輪「舒尼恩號」上月在葉門外海遭叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊之後仍在...

美台法辦民選高官 是否雙重標準？

美國特別檢察官、多州檢察官相繼起訴卸任總統川普四大刑案、共91項罪名後，封口費31項重罪成立，川普已要求法官量刑延至大選...

M痘病例激增 雪梨防疫示警：男同性戀高風險群快接種疫苗

澳洲在2022年在M痘（mpox）疫情爆發後六個月內幾乎全面加以清除，但如今情況急轉直下，病例暴增， 凸顯出要防範這種可...

聯合國秘書長訪新加坡 星總統：支持加強多邊主義

聯合國秘書長古特瑞斯結束新加坡訪問，期間會見多名政要。新加坡總統尚達曼表示，新加坡積極支持聯合國重振和加強多邊主義工作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。