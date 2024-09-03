聯合國秘書長訪新加坡 星總統：支持加強多邊主義

聯合國秘書長古特瑞斯結束新加坡訪問，期間會見多名政要。新加坡總統尚達曼表示，新加坡積極支持聯合國重振和加強多邊主義工作，找到改革全球治理的方法，才能讓各國合作滿足人道需求。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8月31日至9月2日訪問新加坡，新加坡總理黃循財設宴招待，並表示新加坡倡議成立的小國論壇（Forum of SmallStates）是支持聯合國的方式之一。

小國論壇是聯合國的一個非正式平台，1992年由新加坡倡議成立，讓人口少於1000萬的國家討論有關共同利益的議題。如今論壇成員國已增至108個。

黃循財指出，新加坡1965年加入聯合國時，承諾堅定支持聯合國憲章的原則理念，確保各國福祉、安全和領土完整，沒有一個國家能獨自解決全球挑戰，因此需要持續的國際合作，尤其在聯合國的層面。

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在臉書發文表示，新加坡一直積極支持聯合國重振和加強多邊主義所做的工作。

尚達曼指出，世界已經發生不可逆轉的變化，不僅更多極化，大國之間在各個領域的競爭更加激烈。不過，要適應這個新時代，讓各國能夠在共同關注的領域合作，以滿足迫切的人道主義需求，就必須找到改革全球治理的方法。

他說，如此一來，才能應對全球暖化、未來流行疫情的風險，以及對人工智慧進行良好治理以造福所有國家。「至少我們要避免繼續走向一個分裂的世界」。

新加坡身為全球化最大獲益者之一，成功在過去幾十年來翻身成為全球經濟與貿易中心。黃循財日前曾指出，現今保護主義抬頭，日益高漲的經濟民族主義情緒，正挑戰多邊貿易體系，新加坡必須與世界連結，讓國家在競爭中脫穎而出、維持地位。