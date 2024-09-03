紐西蘭公布安全威脅年報 指中國構成複雜情報問題

紐西蘭今天表示，「中國對紐西蘭而言，仍構成複雜的情報問題」，但也有其他國家在紐西蘭從事惡意活動。

路透社報導，紐西蘭安全情報局（NZSIS）在有關紐西蘭環境威脅的年度報告中指出：「少數非自由國家對紐西蘭進行外國干涉，以此作為工具來推進他們的海外利益。」

紐西蘭安全情報局提到，有關干預活動與這外國國家之間的關聯，很難作出結論。

安全情報局說：「紐西蘭並不是唯一面臨外國干預威脅的國家。這是各國在全球面臨的一項挑戰，包括我們的區域在內，有些非自由的國家試圖利用其他國家的開放性與國土面積來獲取利益。」

紐國政府正致力因應更複雜的地緣政治環境，這份題為「紐西蘭安全環境威脅」（New Zealand's SecurityThreat Environment）的報告，目的是讓紐西蘭人能更瞭解國家所面臨的風險，作為政府變革的一環。

紐西蘭安全情報局長漢普頓（Andrew Hampton）表示，這份評估是為了盡可能坦率地讓國人瞭解，國家面臨安全威脅的現實，但不是要驚嚇民眾。

報告又說，在過去10年中，印度-太平洋地區的戰略競爭大致框限於中國與紐西蘭及傳統安全夥伴之間；但最近這種戰略競爭已轉成多個權力和影響力中心的競爭，涉及一系列國家，包含正在與紐西蘭建立關係的印度或東南亞國家。