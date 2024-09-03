委內瑞拉大選爭議 法院准向反對派領袖發逮捕令

委內瑞拉法院今天批准以「嚴重罪行」為由，向反對派總統候選人龔薩雷茲發出逮捕令。龔薩雷茲聲稱合法贏得大選，親現任總統馬杜洛的國家選舉機構則認定馬杜洛獲勝。

綜合法新社與路透社報導，委內瑞拉檢察官辦公室在社群平台Instagram表示，法院批准檢方申請，以犯下「嚴重罪行」為由，對龔薩雷茲（GonzalezUrrutia）發出逮捕令。

反對派認為，這顯然是執政當局鎮壓異議人士的最新行動。

檢察官辦公室稍早在社群平台發布提交法院的逮捕令申請，其中列出的涉嫌罪行，源於反對派堅稱馬杜洛及其盟友以不當方式贏得7月28日的總統大選。

委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）及最高法院表示，馬杜洛以略為超過半數的票數在大選中獲勝，但反對派提供的計票結果顯示，龔薩雷茲取得了壓倒性勝利。

委內瑞拉國家選舉委員會宣布馬杜洛再次當選，贏得第3個6年任期，但此機構多數成員都與馬杜洛交好，這項選舉結果也遭到反對派和國際社會諸多質疑。

反對派、一些西方國家與聯合國專家小組等國際機構表示，這場大選投票並不透明，要求公布完整計票結果，其中更有人直言批評選舉存在舞弊行為。

委內瑞拉國家選舉委員會表示，無法公布投票紀錄，因為駭客已經破壞數據，但觀察家表示，並無證據證明這一點。

馬杜洛的盟友、總檢察長沙柏（Tarek WilliamSaab）也對反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）和反對派計票網站展開刑事調查，自選舉以來，當局仍持續拘捕反對派和抗議人士。

馬杜洛呼籲監禁龔薩雷茲和馬查多。委內瑞拉當局禁止馬查多參選總統，馬查多則將對她的指控斥為捏造。