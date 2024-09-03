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澳洲首派戰機參與印度空軍聯演 因應印太新興威脅

中央社／ 雪梨3日專電

澳洲首次派遣戰機前往印度，參與印度大規模跨國空軍演習「TarangShakti」。澳洲空軍司令柴普爾（Stephen Chappell）表示，印度是澳洲的頂級安全夥伴，澳洲將繼續推動務實合作，以促進印太地區的穩定。

印度此次的「Tarang Shakti」演習緊隨環太平洋軍演（RIMPAC）與澳洲「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演之後，展現了各國對印太區域安全的重視。此次空軍演習將美歐陣營盟軍拉至中國西南邊界，也被認為是「圍堵中國擴張」的布局。

演習分為兩個階段進行，澳洲作為11個參演國之一，參與8月30日至9月13日在印度西部久德浦爾（Jodhpur）空軍基地舉行的第二階段演習。

澳洲皇家空軍此次派遣了三架EA-18G咆哮者（Growler）戰機及多達120名人員參加演習。

柴普爾表示，澳洲參與「Tarang Shakti」演習展現了支持區域合作夥伴，並促進國際合作以應對共同安全挑戰的承諾。

「印度是澳洲的頂級安全夥伴，透過澳洲與印度的全面戰略夥伴關係，澳洲政府將繼續優先推動務實且具體的合作，促進印太地區的穩定」柴普爾說。他強調，跨國演習展示了澳洲的先進能力，確保能迅速應對印太地區的新興威脅和安全挑戰。

澳洲國防部今指出，近年來澳洲與印度的空防合作日益密切，包括印度空軍參加了2018年、2022年及2024年在澳洲舉行的「漆黑」演習（Exercise PitchBlack）。此外，澳洲空軍還與印度海軍的P-8I巡邏機（P-8I Neptune）展開多項訓練與交流。

澳洲國防部強調，澳洲將繼續深化國防合作，以支持印度在區域中的關鍵角色。

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