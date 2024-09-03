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前所未有！德國民粹主義興起 聯邦政府紅綠燈聯盟大失選票

中央社／ 2日柏林專電
德國極右派另類選擇黨（AfD）在1日的圖林根邦選舉中取得大勝。路透
德國極右派另類選擇黨（AfD）在1日的圖林根邦選舉中取得大勝。路透

德國圖林根邦與薩克森邦的邦議會選舉結果，如同政治地震，震動地方與柏林。德國廣播電視隨選舉所做民調（ARD-Deutschlandtrend）顯示，選民在「對聯邦政府滿意程度」，圖林根邦不滿意度高達82%，薩克森邦也高達81％，引發輿論對德國聯邦政府紅綠燈聯盟爭議。

聯邦政府的紅綠燈聯盟大失選票，前所未有。德國媒體圖片報（Bild）稱這場選舉是「蕭茲的政治棺釘」。瑞士新蘇黎士報（NZZ）報導下「紅綠燈聯盟名聲的自由落體」。義大利共和報（La Repubblica）稱這是「普丁主義的胚芽在生長」。

選舉結果顯示，左派黨（Linken）脫離的莎拉瓦根尼科希特黨（BSW）強勁竄起，反映出人們對支持烏克蘭的懷疑。被聯邦憲法保衛局定義為右翼極端組織的德國另類選擇黨（AfD）穩坐議會，喚醒人們對歷史的記憶。

選舉結果表明，東西兩德統數十年後，這兩個前共產主義地區有越來越來多的選民放棄中間政黨，轉而支持左翼和右翼民粹主義，只剩最大反對黨基督教民主黨（CDU）透過組成聯合政府來抗衡興起的民粹主義。

社會民主黨（SPD）黨主席、德國總理蕭茲（OlafScholz）昨透過發文對外表示，「這場選舉結果是苦的，對我們來說也是。」那些對社民黨的悲觀預測沒有實現，當前的重點是喚醒和找回選票。德國另類選擇黨在兩邦的選舉結果令人擔憂，德國不能對此習以為常。「現在，所有民主黨派都必須沒有右翼極端份子下組成穩定政權。」

綠黨（Greens）黨主席里卡達朗（Ricarda Lang）受訪時說，「我有一種感覺，人們不想再聽到口號了。所以我不會在這裡做出任何虛假的承諾。」她說，選舉結果令人失望，希望選後將執政重點放在社會安全和更好的溝通上。

自由民主黨（ FDP）黨主席林德納（ChristianLindner）在記者會上說，「自民黨失敗了。」這是一個「極痛的挫折」，不過該黨已經習慣起起落落。他宣布將盡快執行政府內部協議，包括稅收減免、公民資金、減少官僚主義和供應鏈法方面不應「拖延或稀釋」。

德國布蘭登堡邦（Brandernburg）將在本月22日舉行邦議會選舉，布蘭登堡邦圍繞著首都柏林，兩行政區構築「柏林-布蘭登堡」大都市圈，紅綠燈聯盟目前是該邦議會的絕對多數，在握有主場優勢下，選情可期。

德國

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