美研究員發現俄國「飛行的車諾比」核飛彈發射場 普亭曾讚無敵

路透報導，2名美國研究人員表示，他們近日發現俄羅斯最新的9M370海燕式飛彈（Burevestnik，北約代號SSC－X－9 Skyfall）在俄羅斯的部署地點。這種可攜帶核武器的新型飛彈，被俄國總統普亭吹捧為「無敵」，據信幾乎擁有無限射程，可閃避美國的飛彈防禦系統。

2名美國研究人員利用商業衛星公司Planet Labs於7月26日拍攝的衛星影像，確定俄羅斯上述飛彈的潛在部署地點，該設施包括5個核彈頭儲存掩體及發射裝置，具體位置在距離莫斯科以北475公里處的沃洛格達（Vologda）。

美國研究和分析機構CNA的分析師伊夫萊斯（Decker Eveleth）分析該衛星圖像後，確定了9個水平發射台。他表示，它們被分成3組，安置在高高的護欄內，以保護他們免受攻擊，或防止其中一組意外爆炸導致另一組爆炸。

這些護欄被認為通過相關設施與多個核彈頭儲存掩體相連。伊夫萊斯稱，該基地用於「大型、固定飛彈系統」。

另一名研究人員、美國明德大學蒙特雷國際研究學院的劉易斯（Jeffery Lewis）表示，俄羅斯在近年來一系列試驗出現問題後，現在可能正準備再次進行新的飛彈部署。此前，9M370海燕式飛彈曾多次試驗失敗，甚至造成多人死亡。

普亭曾表示，9M370海燕式飛彈的射程幾乎無限，可躲避美國的飛彈防禦系統。但也有西方專家對其戰略價值提出質疑，稱它並不會增加莫斯科的能力，還有可能發生核輻射洩漏事故，因此它也被稱為「飛行的車諾比」。

對此，克里姆林宮發言人稱這些問題由國防部負責，因此拒絕評論。美國國務院、中央情報局、美國國家情報總監辦公室和美國太空軍國家太空情報中心皆拒絕置評。