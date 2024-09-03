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主流政黨失民心 極右在德東生根

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

極右派的德國另類選擇黨（ＡｆＤ）在德東圖林根邦、薩克森邦議會一日選舉中，得票率分居第一、第二。德國總理蕭茲呼籲，主流政黨應排除與該黨合作。但有德國政治專家認為，ＡｆＤ已在德東建立核心支持基礎，而這次蕭茲領導的執政聯盟在兩邦失利，背後是移民等全國性議題。

ＡｆＤ共同黨魁韋德爾已將這次選舉結果形容為蕭茲聯合政府的「安魂曲」。英國衛報二日報導，ＡｆＤ成立於二○一三年，去年首度斬獲市、區級政府的職位，但還從未加入邦政府。報導並指，東、西德統一卅多年後，許多德東選民對主流政治愈來愈幻滅。結構性衰退、人口流失和經濟表現落後，也加深德東人感覺他們還是次等公民。

圖林根邦的艾爾福特大學政治學者布羅多茲說，ＡｆＤ在德東建立的基本盤，不再純粹是因為不滿其他政黨而投給ＡｆＤ，而是出於堅定意志。

華盛頓郵報報導也引述德國馬歇爾基金會（ＧＭＦ）德國分會會長大衛費普指出，圖林根邦這次選舉結果意義不言可喻，主流政黨必須意識到ＡｆＤ在該邦已生根；民眾對移民的不滿、俄烏戰爭和高昂生活成本等議題，讓執政聯盟在兩邦吃大虧。

華爾街日報一日亦報導稱，德國選民已厭棄受制於內部分歧的聯合政府，而且當局在因應通膨、移民，以及對俄烏戰爭升級的擔憂上，都陷入苦戰。

對左翼新政黨ＢＳＷ崛起，布羅多茲則認為，這凸顯選民對主流政黨抗拒。

俄烏戰爭 德國

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