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德東2邦選舉 極右派歷史性勝利

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

德國東部圖林根邦和薩克森邦議會選舉一日落幕，據德國公共電視台ＺＤＦ公布的預測，反移民的德國另類選擇黨（ＡｆＤ）在圖林根得票率高達約三成三，是二戰結束後首度躋身邦議會最大勢力的極右政黨。該黨在薩克森也僅微幅落後中間偏右的基督教民主黨（ＣＤＵ），得票率居次。華爾街日報一日報導認為極右派這次獲得歷史性勝選。

據薩克森邦政府公布的得票率和席次分配結果，ＡｆＤ得票率百分之卅點六；ＣＤＵ百分之卅一點九。ＡｆＤ在圖林根則大幅領先ＣＤＵ。總理蕭茲領軍的三黨執政聯盟「紅綠燈聯盟」慘敗：蕭茲所屬的社會民主黨在兩邦得票率恐均低於百分之八，綠黨僅預計在薩克森邦議會拿下七席，在圖林根議席將掛零；自由民主黨在兩邦皆未贏得席次。

在薩克森邦議會，最後ＣＤＵ獲四十一席，ＡｆＤ四十席，使ＡｆＤ喪失原本取得的關鍵少數地位，未來在議會難以左右需三分之二多數通過的重大決策與議案。

年初才從「左派黨」分家的左翼政黨莎拉瓦根克內希特聯盟（ＢＳＷ）則是繼ＡｆＤ、ＣＤＵ後的第三大贏家。ＢＳＷ在圖、薩兩邦得票率分別估計達將近一成六和一成二，超越幾個較主流的政黨。該黨和ＡｆＤ同樣反移民，且呼籲終止對烏克蘭軍事援助，正中不少德東民眾下懷。

這兩邦人口僅共約六百多萬人，其選舉結果對柏林當局權力平衡並無實務上影響，大多數政黨也已排除和ＡｆＤ共組政府，該黨不太可能在兩邦執政，但這次投票在德國仍具高度象徵價值。最後在兩邦領導政府的可能將是基民黨。

德國西部城市索林根八月廿三日有一名敘利亞的尋求庇護者持刀攻擊致三死八傷，是德國近年最慘重恐怖攻擊之一，極端組織伊斯蘭國聲稱犯案。此事被認為在選前推了ＡｆＤ和ＢＳＷ一把。

得票率 德國 民主黨

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