普亭抵達蒙古國 被發逮捕令後首訪ICC成員國

俄羅斯國家媒體報導，總統普亭（Vladimir Putin）今天抵達蒙古國進行正式訪問，這是國際刑事法院（ICC）去年對普亭發布逮捕令後，他第一次造訪ICC成員國。

法新社報導，俄羅斯國家電視台的畫面顯示，普亭乘坐的飛機降落在蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）。

美聯社報導，普亭明天將與蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）會面。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，ICC以普亭在烏克蘭犯下戰爭罪為由，於2023年3月對他發出逮捕令，指控普亭個人必須對綁架烏克蘭兒童負責。

烏克蘭已要求蒙古國逮捕普亭，並將他交給位於荷蘭海牙（The Hague）的ICC。普亭的發言人上週則表示，克里姆林宮不擔心這次訪問。

根據ICC創立的羅馬規約（Rome Statute），一旦嫌犯踏上成員國領土，成員國有義務拘留ICC針對發出逮捕令的嫌犯。

但ICC不具任何強制執行機制。在著名案件中，時任蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）2015年訪問南非時未遭逮捕。南非也是ICC成員國，當時引發維權人士和南非主要反對黨的憤怒譴責。