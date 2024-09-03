快訊

柯文哲稱今年才知 早示警都委深夜千字文曝京華城5省思

胖小子比率冠亞洲 4分之1小學生過重

普亭抵達蒙古國 被發逮捕令後首訪ICC成員國

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導

俄羅斯國家媒體報導，總統普亭（Vladimir Putin）今天抵達蒙古國進行正式訪問，這是國際刑事法院（ICC）去年對普亭發布逮捕令後，他第一次造訪ICC成員國。

法新社報導，俄羅斯國家電視台的畫面顯示，普亭乘坐的飛機降落在蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）。

美聯社報導，普亭明天將與蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）會面。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，ICC以普亭在烏克蘭犯下戰爭罪為由，於2023年3月對他發出逮捕令，指控普亭個人必須對綁架烏克蘭兒童負責。

烏克蘭已要求蒙古國逮捕普亭，並將他交給位於荷蘭海牙（The Hague）的ICC。普亭的發言人上週則表示，克里姆林宮不擔心這次訪問。

根據ICC創立的羅馬規約（Rome Statute），一旦嫌犯踏上成員國領土，成員國有義務拘留ICC針對發出逮捕令的嫌犯。

但ICC不具任何強制執行機制。在著名案件中，時任蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）2015年訪問南非時未遭逮捕。南非也是ICC成員國，當時引發維權人士和南非主要反對黨的憤怒譴責。

烏克蘭 蒙古 蒲亭

延伸閱讀

波蘭外長：與烏克蘭接壤國家有責任擊落俄羅斯飛彈

遭判煽動罪成立…立場新聞前總編輯審訊時曝新聞理念：留下歷史初稿

烏外長：西方憂局勢升級 成為抗俄最大問題

澤倫斯基：換俘行動完成 將向俄羅斯發起更多報復

相關新聞

德東2邦選舉 極右派歷史性勝利

德國東部圖林根邦和薩克森邦議會選舉一日落幕，據德國公共電視台ＺＤＦ公布的預測，反移民的德國另類選擇黨（ＡｆＤ）在圖林根得...

主流政黨失民心 極右在德東生根

極右派的德國另類選擇黨（ＡｆＤ）在德東圖林根邦、薩克森邦議會一日選舉中，得票率分居第一、第二。德國總理蕭茲呼籲，主流政黨...

德極右翼勝選 不利財政支出

德國東部薩克森邦與圖林根邦的議會選舉落幕，反移民的極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）大勝，總理蕭茲的執政聯盟失利，可...

文在寅女兒金流遭查 透過母親友人收受122萬

韓國前總統文在寅的前女婿涉弊，女兒文多惠名下帳戶的金流因此遭到檢方調查，其中發現一筆文在寅妻子金正淑透過友人匯款的500...

普亭稱家庭小成員說流利中文 提醒學生英文重要性

俄羅斯總統蒲亭今天表示，他的家庭成員中，年紀小的說得一口流利中文，儘管說中文日益熱門，蒲亭告訴中學生，還是得牢記英文的重...

韓檢加速調查文在寅一家涉貪 時機引猜疑

韓國前總統文在寅因前女婿涉弊，被檢方列為收賄嫌疑人，文在寅所屬的最大在野黨共同民主黨指控這次調查是尹錫悅政府的「政治報復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。