德極右翼勝選 不利財政支出

德國東部薩克森邦與圖林根邦的議會選舉落幕，反移民的極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）大勝，總理蕭茲的執政聯盟失利，可能阻礙其放寬財政政策的方針、並導致移民減少流入。

AfD在圖林根邦的得票率達32.8%，成為該邦第一大黨，為戰後首度有極右翼政黨在邦議會選戰中得勝。AfD在薩克森邦也囊括30.6%的選票，僅落後中間偏右的基督教民主聯盟，戰果也十分豐碩。

總理蕭茲對選舉結果表示「痛心疾首」，「AfD正危害德國，這個黨削弱經濟，分裂社會，並使我們的國家聲名狼藉」，他敦促主流政黨籌組排除「右翼極端分子」的政府。

薩克森邦與圖林根邦選戰的餘波將蔓延全國。

AfD打著反移民的訴求崛起，但是人口老化的德國亟需大量移工填補勞動力。AfD也在對抗綠能轉型、反對援助烏克蘭、反對支持北約上獲得選票，並主張為債務踩下煞車。

然而，這並不符合德國所需。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，德國過去十年的平均經濟成長率不到1%，也需要大量公共投資；隨著AfD得勢，很有可能導致柏林當局選擇不再放寬財政政策。