路透：2艘油輪紅海遇襲 不確定是否葉門叛軍所為

消息人士透露，1艘沙烏地阿拉伯籍油輪和懸掛巴拿馬國旗的油輪，今天在葉門附近紅海（Red Sea）海域遇襲，尚不知是否為伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）所為。

路透社引述2名消息人士報導，懸掛沙國國旗的油輪「阿姆賈德號」（Amjad）和巴拿馬籍油輪「藍色潟湖一號」（Blue Lagoon I）遇襲時相距不遠，遇襲後還能繼續航行，沒有造成重大損害或人員傷亡。

「阿姆賈德號」船東、沙國國際船運集團Bahri並未立即回覆路透社的置評請求，這艘超級油輪最多能載運200萬桶原油。

路透社也能未即連絡上「藍色潟湖一號」的希臘管理方、雅典海洋貿易公司（Sea Trade Marine SA）發表置評；這艘油輪最多可裝運100萬桶原油。

其中1名消息人士說，「阿姆賈德號」不太可能是直接攻擊的目標。