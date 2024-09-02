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文在寅女兒金流遭查 透過母親友人收受122萬

中央社／ 首爾2日專電
南韓前總統文在寅（左一）及其夫人金正淑（右二）。（路透）
南韓前總統文在寅（左一）及其夫人金正淑（右二）。（路透）

韓國前總統文在寅的前女婿涉弊，女兒文多惠名下帳戶的金流因此遭到檢方調查，其中發現一筆文在寅妻子金正淑透過友人匯款的5000萬韓元（約新台幣122萬元），檢方正在追查相關金流。

朝鮮日報與JTBC電視台等韓媒報導，韓國檢方在調查文多惠名下帳戶金流時，發現金正淑匯款5000萬韓元給友人後，再透過友人轉匯給文多惠，檢方正就金正淑為何要透過第3方匯款給女兒進行調查。

據稱，文多惠存款上關於此筆入帳的附註除匯款人姓名外，也包括金正淑的名字。此外，檢方也正在調查文多惠與出版文在寅著作的公司之間的金錢往來，後續可能就相關問題傳喚文多惠及文在寅夫婦。

文在寅方對此批評檢方調查牽強，文在寅所屬的最大在野黨共同民主黨議員尹建永轉述，這筆款項是用於購買文在寅於濟州島的居所，匯款時間也是在文在寅卸任之後。

文在寅前女婿被特定任命為泰國易斯達航空（ThaiEastar Jet）高層一事可能涉弊，檢方因此在8月30日前往文多惠於首爾的住處等相關地搜索。

文在寅

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