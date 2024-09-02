快訊

多錯1題沒第一志願可讀 竹竹苗5267人連署要求會考計分改制

熊熊火光駭人…台中潭子修配廠「全面燃燒」 鐵皮屋火勢猛烈

普亭稱家庭小成員說流利中文 提醒學生英文重要性

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／路透
俄羅斯總統普亭。圖／路透

俄羅斯總統普亭今天表示，他的家庭成員中，年紀小的說得一口流利中文，儘管說中文日益熱門，普亭告訴中學生，還是得牢記英文的重要性。

路透社引述俄國媒體報導，普亭（Vladimir Putin）與前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）育有兩個女兒，她們能說俄語、英語、德語和法語，兩人2014年離婚。普亭甚少提及自己的家庭，不過至少有3個孫子。

他告訴第20中學的學生：「我的家庭成員中，若干年紀小的也說中文，並且說得非常流利。」這所學校在圖瓦（Tuva）的首府吉齊柯托（Kyzyl），位於莫斯科以東4500公里處。

中國與俄羅斯的夥伴關係日益密切之際，中文在俄羅斯成為日益熱門外語，普亭說這股趨勢是因發展經濟、政治與社會等方面的往來促成。

不過德語流利的普亭也一直在修習加強英語的課程，並說學生們應牢記英語的重要性。

普亭說：「英語是個重要的語言，即以在文化領域融合知識與聯合眾人而論，可說是對人類貢獻卓著。」

據2022年的人口普查，俄語、英語、韃靼語、德語和車臣語是俄羅斯境內流通最廣的語言，雖然說中文人數少得多，近年來迅速成為熱門外語。

據語言研究中心「民族語言網」（Ethnologue），說英語的人口最多約莫15億居全球之冠，其次是說中文的約莫11億，然後是印度語、西班牙語、阿拉伯語、法語、孟加拉語、葡萄牙語、俄語和烏都語。

中文 英語 蒲亭

延伸閱讀

波蘭外長：與烏克蘭接壤國家有責任擊落俄羅斯飛彈

疑俄「間諜白鯨」現蹤挪威 NGO稱發現時已死亡

俄劍指烏軍事要鎮 紅軍村恐失守

遭判煽動罪成立…立場新聞前總編輯審訊時曝新聞理念：留下歷史初稿

相關新聞

文在寅女兒金流遭查 透過母親友人收受122萬

韓國前總統文在寅的前女婿涉弊，女兒文多惠名下帳戶的金流因此遭到檢方調查，其中發現一筆文在寅妻子金正淑透過友人匯款的500...

普亭稱家庭小成員說流利中文 提醒學生英文重要性

俄羅斯總統蒲亭今天表示，他的家庭成員中，年紀小的說得一口流利中文，儘管說中文日益熱門，蒲亭告訴中學生，還是得牢記英文的重...

韓檢加速調查文在寅一家涉貪 時機引猜疑

韓國前總統文在寅因前女婿涉弊，被檢方列為收賄嫌疑人，文在寅所屬的最大在野黨共同民主黨指控這次調查是尹錫悅政府的「政治報復...

德國東部兩州議會選舉出爐 選項黨成贏家

有500萬選民的德國圖林根州和薩克森州9月1日舉行了議會選舉。初步選舉結果顯示，極右翼政黨德國選項黨在圖林根州獲得32.8%的支持率...

孟加拉學生要求前總理返國受審 印度面臨外交難題

孟加拉前總理哈希納4週前在學生領導的示威抗議持續加劇下，搭乘直升機外逃至印度。孟加拉國內如今出現要求她返國受審呼聲，分析...

泰國新任總理完成內閣名單 預計週內送泰王同意

泰國新任總理貝東塔今天表示，她已完成內閣名單，將在週內送交泰王同意。代理總理普譚表示，所有內閣成員都經過完整審查，不會有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。