普亭稱家庭小成員說流利中文 提醒學生英文重要性

俄羅斯總統普亭今天表示，他的家庭成員中，年紀小的說得一口流利中文，儘管說中文日益熱門，普亭告訴中學生，還是得牢記英文的重要性。

路透社引述俄國媒體報導，普亭（Vladimir Putin）與前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）育有兩個女兒，她們能說俄語、英語、德語和法語，兩人2014年離婚。普亭甚少提及自己的家庭，不過至少有3個孫子。

他告訴第20中學的學生：「我的家庭成員中，若干年紀小的也說中文，並且說得非常流利。」這所學校在圖瓦（Tuva）的首府吉齊柯托（Kyzyl），位於莫斯科以東4500公里處。

中國與俄羅斯的夥伴關係日益密切之際，中文在俄羅斯成為日益熱門外語，普亭說這股趨勢是因發展經濟、政治與社會等方面的往來促成。

不過德語流利的普亭也一直在修習加強英語的課程，並說學生們應牢記英語的重要性。

普亭說：「英語是個重要的語言，即以在文化領域融合知識與聯合眾人而論，可說是對人類貢獻卓著。」

據2022年的人口普查，俄語、英語、韃靼語、德語和車臣語是俄羅斯境內流通最廣的語言，雖然說中文人數少得多，近年來迅速成為熱門外語。

據語言研究中心「民族語言網」（Ethnologue），說英語的人口最多約莫15億居全球之冠，其次是說中文的約莫11億，然後是印度語、西班牙語、阿拉伯語、法語、孟加拉語、葡萄牙語、俄語和烏都語。