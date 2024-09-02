韓檢加速調查文在寅一家涉貪 時機引猜疑

韓國前總統文在寅因前女婿涉弊，被檢方列為收賄嫌疑人，文在寅所屬的最大在野黨共同民主黨指控這次調查是尹錫悅政府的「政治報復」，也有意見認為，檢方選在尹錫悅夫人名牌包案獲無罪結果後加速相關調查，時機引人猜疑。

這次事件起因於對文在寅徐姓前女婿的調查，全州地檢署日前受理的告發狀中，指出前共同民主黨議員李相稷在2018年3月獲任命為中小企業振興公團理事長後，文在寅女婿徐某就進入李相稷創設的易斯達航空（Eastar Jet）在泰國的合資公司泰國易斯達航空（Thai Eastar Jet）擔任高層。

根據檢方調查，文在寅夫妻持續對女兒文多惠及女婿提供經濟支援，被視為「經濟共同體」，但他們在徐某進入泰國易斯達航空後便不再提供金援，讓檢方認為徐某自2018年7月起移居泰國擔任航空公司高層期間所得到的20多個月薪資及住房津貼等，可能被視為文在寅收受的賄賂，並懷疑有文政府時期的青瓦台官員涉入。

針對共同民主黨人士的調查行動自然引發在野反彈，主張這次調查出於保守派尹錫悅政府的「政治報復」，批評政府不去管因為醫師罷工而人滿為患的醫療現場、不去管民生問題，卻將心力放在這種政治報復行動上，意圖藉此轉移民眾的不滿情緒。

曾於文在寅任內負責民政的總統府高級秘書，而被檢方傳喚調查的祖國革新黨黨魁曹國也為文在寅抱不滿。他在社群網站上發文指出，檢方以文在寅夫婦在女婿進入泰國易斯達後中斷金援為由，將其女婿賺取的薪資視為文在寅獲利，視為「收賄」的推論過程，是「讓我感到痛苦又熟悉的推論」。

曹國過去也曾因女兒在釜山大學取得獎學金後不再提供生活費，被檢方認為獎學金可稱為他「收賄」的金額。曹國在此案一、二審中的「收賄罪嫌」都獲判無罪，但「違反禁止請託法罪嫌」都被判有罪。回憶當時來自保守陣營的猛攻，他批評這種言論都是「有選擇的過分犯罪化」。

韓國執政黨國民力量則大力聲援檢方對文在寅一家的調查，國民力量院內代表秋慶鎬今天在國會舉行的最高委員會議中表示，「對文前總統的直接調查無可避免」，主張按照法規程序進行的正當調查不可中斷；他也指出，文在寅政府執政初期也曾逮捕2名前任總統，「怎麼自己做的時候就是清算積弊，別人做的時候就是政治報復」。

政治圈對於檢方開始大動作針對文在寅調查的時機傳出各種猜測。原因在於早在2021年12月已經有市民團體告發文在寅收賄，但檢方對相關調查一直沒有很積極，直到近日才明顯加速處理。

加上現任總統尹錫悅夫人金建希涉嫌收受名牌包的相關調查剛獲得無嫌疑結論，引起朝野爭論，檢察總長也將換人，部分意見猜測這次對文在寅一家的大動作調查是為轉移焦點，扭轉輿論對檢察總長的負面觀感，避免產生可能造成尹錫悅在任期後半成為跛腳鴨的因素。

也有韓媒報導，徘徊在低谷的尹錫悅施政支持率可能也是影響因素之一。仁川大學政治外交學系教授李俊漢（音譯）向媒體表示，「可以看出檢方在支持率走向最低點的絕妙時間點開始大動作調查」，認為尹政府可能意圖在金建希及其家人相關案件影響下藉此尋求突破口。

韓國民調機構Realmeter今天公開8月26至30日的民調結果顯示，尹錫悅施政支持率較上週下滑0.4個百分點，來到29.6%，是在2022年8月底的29.3%以來，首次跌至30%以下。

這件原本針對李相稷的告發案件，因牽涉文在寅家人及前任政府人士，重要性與受矚程度大幅提升，外界猜測可能從全州地檢署移交中央地檢署處理。但韓聯社引述全州地檢相關人士說法，稱若有移交打算，調查小組也會整個轉移，但目前尚未討論這種可能性。