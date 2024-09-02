法國老翁涉迷昏妻子供數十名陌生人性侵 出庭受審

法國驚傳1起駭人聽聞的社會案件，1名年逾古稀的退休男子遭控下藥迷昏大他1歲的妻子，並允許數十名陌生人性侵其妻，今天出庭受審。

法新社報導，本案主嫌、國營法國電力集團（EDF）的71歲前員工多明尼克（Dominique P.）今天與他透過網路招募的50名男子，在法國南部城市亞維儂（Avignon）接受審判。

警方統計，共計72名男子對主嫌的妻子犯下92起性侵案，51人身分已確認，其中包括1名堆高機駕駛員、1名消防隊官員、1名公司老闆和1名記者。

報導指出，警方於2020年9月開始針對主嫌多明尼克進行調查，當時他因在1間購物中心偷拍3名女性的裙下風光，被保全人員逮個正著。

警方表示，他們在多明尼克的電腦上發現他妻子的數以百計不雅照片和影片，畫面可見她被拍攝時似已失去意識，多數情況身體處於蜷縮姿勢。

調查人員還在1個網站發現聊天紀錄，對話顯示多明尼克招募陌生人前來家中，與他的妻子發生性關係。該網站之後被警方關閉。

多明尼克向調查人員坦承，他事前會給妻子服用強效鎮靜劑，大多是抗焦慮藥物蘿拉西泮（Lorazepam，商品名Temesta）。

這一系列犯罪行為始於2011年，當時這對夫婦住在巴黎近郊，2年後他們搬到馬贊（Mazan），性侵仍持續發生。馬贊距普羅旺斯（Provence）的亞維儂約33公里遠。

檢方指出，多明尼克不僅參與性侵，還將過程拍攝下來，並用侮辱性語言鼓勵其他男子。全案並未涉及金錢交易。

代表受害老婦的律師團表示，這些年齡介於26歲至74歲的男子趁著老婦不省人事時性侵她。律師團的律師卡繆（Antoine Camus）說，「對她來說，庭審過程勢必是個可怕的折磨」，因為她將首次得知長達10年以上、自己親身經歷但卻渾然不知的案件細節。

卡繆表示，他的委託人直到2020年才首次得知此事，但「完全沒有印象」自己曾遭到性侵。

卡繆並說，受害老婦是在3個孩子的支持下親自出庭；她本可選擇閉門審判，但「這正是施暴者所希望的」，因此她不願讓凶手稱心如意。