德薩克森邦修正選舉結果 另類選擇黨失關鍵少數

德國薩克森邦議會選舉結果計算錯誤，經修正後，極右翼「德國另類選擇黨」失去ㄧ席國會席次，喪失關鍵少數地位，對薩克森邦未來運作產生重大影響。

德國東部薩克森邦（Sachsen）1日舉行邦議會選舉，結果顯示，當地執政黨「基督教民主聯盟」（CDU）以31.9%的得票率取得多數選票，而極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）則以30.6%的得票率緊隨其後。

根據最初公佈的選舉結果，兩保守派政黨在席次分配上不分軒輊，在120席總席次中，取得42席和41席。然而德國時間2日中午，薩克森邦政府發布新聞稿指出，邦政府選舉管理部門發現計票軟體存在錯誤，導致席次分配出現偏差。

經重新核算，薩克森邦政府重新公佈席次分配結果，「基督教民主聯盟」實際取得41席，而「德國另類選擇黨」僅獲得40席，1席的變動使得「德國另類選擇黨」失去了原本取得的關鍵少數地位，未來在議會中難以左右需要2/3多數通過的重大決策與議案。

據「時代週報」（Die Zeit）報導，選舉結果計算錯誤的原因可能與計票時未正確應用新修訂的選舉席次分配方法有關。

去年8月邦政府修訂了比例代表制選舉席次的計算方式，將過去有利於大黨的頓特法（d'Hondt method）改變為能幫助小黨取得更多席次的聖拉古法（Sainte-Laguë method）。專家懷疑，薩克森選舉管理部門原計算席次時未即時採用新計算方法，才導致初始選舉結果席位分配錯誤烏龍。

德國中央執政聯盟、紅綠燈內閣成員「社會民主黨」（SPD）與「綠黨」（Die Grünen）在保守派勢力穩固的薩克森邦議會僅取得10席與7席席位，「自由民主黨」（FDP）一席未收，三黨皆是當地的少數派政黨。

「社會民主黨」籍德國總理蕭茲（Olaf Scholz）選後因此呼籲，各民主政黨不要與極右翼的「德國另類選擇黨」結盟組成地方政府，表示「德國永遠不應該習慣極右翼取得執政資格」。

如不邀請第二大黨「德國另類選擇黨」組閣，薩克森邦目前取得相對多數支持的「基督教民主聯盟」則需與至少兩個少數派政黨組成執政聯盟。

當前該邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）尚未對未來組閣藍圖發表任何意見。德媒指出，克里契麥將有4個月的時間與各黨談判組成未來聯合政府。